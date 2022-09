Formule 1

Après le GP des PB, l’énorme tacle du clan Verstappen à Mercedes

Publié le 6 septembre 2022 à 22h35 par Jules Kutos-Bertin

Encore une fois vainqueur le week-end dernier, Max Verstappen a conforté son énorme avance au championnat. A la lutte avec Lewis Hamilton et George Russell, le Néerlandais a profité de la stratégie étonnante de Mercedes. Après la course, Jos Verstappen, le père de Max, s’est payé l’écurie de Lewis Hamilton.

Aux Pays-Bas, chez lui, devant une marée orange, Max Verstappen s’est encore un peu plus rapproché du titre de champion du monde. Parti en pole position, le Néerlandais s’est fait une petite frayeur au moment de la safety car quand Lewis Hamilton et George Russell ont pris les deux premières places. Finalement, sa Red Bull était trop forte pour que Mercedes ne puisse le concurrencer. Sans forcer, Verstappen a récupéré la tête de la course et il ne l’a plus lâché. Un quatrième succès consécutif pour le leader du championnat qui n’est plus très loin d’un second sacre de champion du monde.

La saison est presque pliée

Avec 109 points d’avance, Max Verstappen n’a plus grand chose à craindre de Sergio Perez et Charles Leclerc. « Comme je l'ai dit à Spa, l'écart est énorme désormais. Nous allons donc prendre les choses course par course, essayer de maximiser notre potentiel, et on verra ce qui est possible », rappelait le pilote Ferrari après le Grand Prix des Pays-Bas. De son côté, Verstappen s’est contenté de savourer cette nouvelle victoire devant son public : « C’est toujours spécial de gagner son Grand Prix à domicile, c’était déjà le cas l’année dernière, c’est un super week-end et je suis vraiment très heureux ».

Verstappen a lutté avec Mercedes

Si Charles Leclerc est tout de même parvenu à monter sur le podium, c’est surtout avec Mercedes que Max Verstappen s’est battu dimanche dernier sur ses terres. Toujours en quête de sa première victoire de la saison, l’écurie menée par Toto Wolff a, un temps, pensé pouvoir griller la priorité à Red Bull. En tête à une dizaine de tours de la fin, Lewis Hamilton a décidé de ne pas s’arrêter et de conserver ses pneus. Une stratégie qui n’a pas porté ses fruits, pour le plus grand bonheur de Jos Verstappen, le père de Max.

« On pourrait penser que Mercedes avait appris de la course de l’année dernière à Abu Dhabi, mais ce n’est apparemment pas le cas »