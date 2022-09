Formule 1

F1 : Verstappen dévoile un énorme indice sur sa retraite

Publié le 6 septembre 2022 à 17h35 par Jules Kutos-Bertin

Champion du monde en titre, Max Verstappen devrait, sauf catastrophe, conserver sa place sur le trône de la Formule 1. A seulement 24 ans, le Néerlandais a déjà marqué l’histoire. Interrogé sur l’âge auquel il prendra sa retraite, le pilote Red Bull a surpris en confiant qu’il ne se voyait pas courir à 40 ans.

En démarrant son premier Grand Prix à 17 ans et 166 jours, Max Verstappen est devenu le plus jeune pilote de l’histoire à courir en Formule 1. Alors qu’il ne faisait que commencer son aventure en F1, Verstappen avait déjà marqué l’histoire. Des débuts remarqués puisque le Néerlandais n’a pas mis longtemps avant de marquer ses premiers points. La suite, tout le monde la connaît… A seulement 24 ans, Max Verstappen est déjà champion du monde après avoir battu Lewis Hamilton au finish la saison dernière.

Doublé en ligne de mire pour Verstappen…

Une performance que le pilote Red Bull est très bien parti pour rééditer cette saison. Favori à sa propre succession, Max Verstappen est large leader du championnat du monde. Avec 109 points d’avance sur Charles Leclerc et Sergio Perez, le Néerlandais est quasiment assuré de conserver son titre. Si Leclerc a longtemps été juste derrière lui, Verstappen a remis les pendules à l’heure en remportant les quatre dernières courses.

… qui reste modeste

Pour autant, Verstappen ne se veut pas radical sur l’issue de cette saison. « Notre voiture est très efficace. Et puis cette piste, je pense qu’elle lui convient parfaitement, peut-être. Je sais que certains circuits à venir seront un peu plus difficiles et je m’attends encore à une bonne bataille avec Ferrari, c’est juste que oui, ce circuit semble être parfait pour la voiture. Je ne m’attends pas à ce que ce soit comme ça chaque week-end de course... A Zandvoort, ce sera plus serré. Juste à cause de la configuration de la piste, plus d’appui sur la voiture, moins de lignes droites aussi. Donc ce sera certainement plus serré qu’ici. Nous avons encore creusé l’écart, ce qui est bien sûr très agréable, mais nous savons que nous devons marquer des points chaque week-end », expliquait le leader du championnat avant le Grand Prix des Pays-Bas. Un discours qu’il tient depuis plusieurs semaines…

MAX VERSTAPPEN WINS AT ZANDVOORT!!! What an incredible race that was! 😵Russell takes second place with Leclerc finishing third#DutchGP #F1 pic.twitter.com/NO0f0nJjss — Formula 1 (@F1) September 4, 2022

« Je ne me vois pas courir à 40 ans »