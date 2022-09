Formule 1

Un gros crash avec Hamilton évité aux Pays-Bas ?

Publié le 6 septembre 2022 à 10h35 par Pierrick Levallet

Lewis Hamilton aurait pu espérer mieux au Grand Prix des Pays-Bas ce dimanche. Le septuple champion du monde avait l’opportunité de se battre contre Max Verstappen pour la victoire. Mais le Britannique, quatrième, aurait également pu connaître une fin de course désastreuse. George Russell avoue que son dépassement sur son coéquipier aurait pu très mal se terminer.

Avec une deuxième et quatrième place lors de ce Grand Prix des Pays-Bas ce dimanche, l’écurie Mercedes montre clairement qu’elle revient sur les devants de la scène. Néanmoins, l’équipe allemande aurait pu espérer mieux. Lewis Hamilton était un temps en tête de peloton et pouvait se battre contre Max Verstappen pour la victoire. Mais une erreur de stratégie lui a coûté de précieuses places et peut-être son premier succès de la saison.

Russell ironisait sur son incident avec Hamilton, mais...

Au moment de l’entrée de la voiture de sécurité, George Russell et Lewis Hamilton avaient opté pour une stratégie différente. Alors que le premier est rentré au stand pour chausser des tendres, le deuxième est resté en piste et s’est finalement retrouvé piégé avec ses pneus mediums. Une fois la voiture de sécurité sortie, Lewis Hamilton, alors premier, s’est fait avaler d’abord par Max Verstappen puis par George Russell et Charles Leclerc. D’ailleurs, les deux pilotes de Mercedes ont très certainement évité le pire. Lorsque George Russell a dépassé son coéquipier, ils n’étaient pas très loin de se toucher. « On aime rester toujours proches ! » ironisait alors le Britannique de 24 ans après la course, certainement encore dans l’euphorie de sa deuxième place, au moment d’évoquer ce petit incident.

«Ça aurait pu très mal se terminer»

Néanmoins, George Russell avoue dans des propos rapportés par NextGen-Auto que ce dépassement aurait pu finir totalement autrement :« Évidemment, avec ce dépassement avec Lewis, il y a eu un peu de confusion et je me suis décalé juste au moment où il a défendu, et oui, ça aurait pu très mal se terminer, ç’aurait pu être un peu sale. Mais il n’y a que du respect entre nous deux. Donc oui, tout va bien. » George Russell s’est aussi prononcé sur la position de Lewis Hamilton aux Pays-Bas. Selon lui, le septuple champion du monde aurait mérité de finir sur le podium. « Désolé pour Lewis qu’il ne soit pas sur le podium avec nous, car il a fait un excellent travail et mérite d’être sur le podium aussi. S’il avait pu remettre en vie ces pneus mediums, ça aurait pu être différent, mais ça aurait toujours été très, très difficile pour lui, mais je suis sûr que Lewis... il voulait y aller, pour la victoire » explique-t-il.

«C'était une c*nnerie monumentale»