Formule 1

F1 : Hamilton pousse un coup de gueule, Mercedes lui répond

Publié le 4 septembre 2022 à 21h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 4 septembre 2022 à 21h37

Lors du Grand Prix des Pays-Bas ce dimanche, Lewis Hamilton a eu l’espace d’un instant l’espoir de se battre pour la première place. Mais finalement, le septuple champion du monde a été victime de la stratégie de Mercedes et a terminé quatrième. Frustré, le Britannique a laissé exploser sa rage à la radio. Toto Wolff a donc tenu à justifier la décision de l’écurie allemande concernant les pneus de Lewis Hamilton.

Ce dimanche, Max Verstappen s’est de nouveau imposé à domicile lors du Grand Prix des Pays-Bas. Le pilote de Red Bull s’est envolé au classement des pilotes, lui qui dispose désormais d’une avance de 109 points sur Charles Leclerc et Sergio Pérez. De son côté, Mercedes a fait une bonne opération avec la deuxième et quatrième place de George Russell et Lewis Hamilton. Mais le septuple champion du monde aurait pu espérer bien mieux. En fin de course, le Britannique était tout proche de Max Verstappen lors de la sortie de la voiture de sécurité. Pour que Lewis Hamilton puisse tenter prendre la première place, Mercedes a fait le choix de le laisser en piste avec ses gommes mediums. Néanmoins, le pilote de Red Bull a profité de la neutralisation de la course pour changer ses pneus durs et chausser des tendres. Deuxième à la relance du Grand Prix, Max Verstappen a rapidement pris l’avantage sur Lewis Hamilton pour reprendre la tête du peloton. Le pilote de 37 ans, quant à lui, a ensuite vu George Russell et Charles Leclerc, également en tendres, le dépasser. Une chose qu’il n’a pas vraiment digéré.

Lewis Hamilton est un peu en colère. #DutchGP #F1 pic.twitter.com/cw8TW2pG8D — Au Rupteur (@AuRupteur) September 4, 2022

«C'était une c*nnerie monumentale»

Comme l’explique Motorsport.com , Lewis Hamilton se serait senti lésé par la stratégie mise en place par Mercedes lors de ce Grand Prix des Pays-Bas. Frustré, le septuple champion du monde a eu des mots assez durs envers son équipe à la radio. « C'était une c*nnerie monumentale. Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez entubé. Si vous saviez comme je suis énervé ! » a-t-il pesté. Une colère que Toto Wolff trouve parfaitement compréhensible. Mais au micro de Sky Sports , le patron de Mercedes a tenu à justifier la stratégie mise en place par son équipe : « C'est très émotionnellement rageant pour le pilote, il est si près de se battre pour la victoire et il se fait avaler [par ses adversaires], donc c'est clair que les émotions ressortent. Dans le cockpit, le pilote est seul et ne voit pas ce qui se passe. Nous avons discuté [pour savoir] si nous avons pris des risques pour la victoire. Oui, nous avons pris des risques. [Hamilton] avait des pneus mediums vieux de cinq tours, garder la position était la meilleure chose à faire. Au final, ça n'a pas marché mais je préfère prendre le risque de gagner la course avec Lewis plutôt que de finir deuxième et troisième [avec des pneus neufs]. »

Toto Wolff justifie la stratégie de Mercedes avec les pneus

Toto Wolff était convaincu que Lewis Hamilton n’avait aucune chance de gagner en gardant les mêmes pneus que Max Verstappen, la vitesse de pointe de Red Bull étant bien supérieure à celle de Mercedes. L’écurie allemande avait alors décidé de diviser sa stratégie en rappelant seulement George Russell au stand, laissant ainsi le septuple champion du monde avec ses gommes usées. Toto Wolff a estimé qu’en appliquant la même stratégie pour les deux pilotes, aucun des deux n’aurait été en mesure de se battre pour la première place. « Lewis est en tête, donc il faut toujours un peu plus de temps avec l'appel. On peut faire deux choses ; soit rappeler Lewis au stand, perdre la position en piste face à Verstappen et laisser George dehors en étant foutu, soit rappeler les deux au stand, qui seront foutus. Donc ça valait le coup de prendre le risque. En [laissant les deux pilotes en piste], les deux auraient été sur des pneus usés. [En les immobilisant tous les deux], cela nous aurait assuré de finir deuxième et troisième et nous n'aurions pas pu nous battre pour la victoire avec Lewis » a expliqué le patron de Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Il y a tellement de points positifs à retenir»