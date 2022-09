Formule 1

F1: Mercedes s'exprime dans l'affaire Oscar Piastri

Publié le 4 septembre 2022 à 16h35 par La rédaction

Alors qu'Alpine comptait sur lui pour remplacer Fernando Alonso en fin de saison, Inquiet du pouvoir des écuries à enrôler des pilotes sous contrat, Toto Wolff, le patron de Mercedes prévoit même de revoir les contrats de ses pilotes afin d'éviter un scénario similaire à celui d'Oscar Piastri avec Alpine.

C'est la nouvelle qui agite le paddock dernièrement. Alors qu'Alpine avait communiqué sur Oscar Piastri en tant que remplaçant de Fernando Alonso, l'Australien n'était visiblement pas informé sur la situation car il s'était engagé avec McLaren. Un coup de poignard pour Alpine qui l'a formé depuis ses débuts. Afin d'éviter que cela se reproduise, Toto Wolff et Mercedes pourraient inclure des nouvelles clauses dans les contrats des pilotes.

«Nous allons employer des avocats pour des contrats encore plus stricts»

Face à la menace de voir ses meilleurs éléments quitter l'écurie après leur formation, Mercedes devrait réfléchir à de nouveaux contrats. « Ce que je défends vraiment, c’est que nous tous, constructeurs, investissons beaucoup d’argent dans nos programmes juniors. Nous investissons des ressources humaines qui vont sur les pistes de karting, dans les formules juniors, et dans certains cas, c’est peu d’argent, dans d’autres, c’est beaucoup. George Russell et Esteban Ocon, nous les avons financés depuis longtemps. Savoir maintenant qu’un précédent a été créé, que si vous êtes malin, vous pouvez vous en sortir, c’est quelque chose qui n’est clairement pas bon pour l’industrie. Nous allons donc employer encore plus d’avocats pour des contrats encore plus stricts. Mais pour ma part, je crois aussi en l’intégrité des pilotes que nous avons. Je pense que nous devons être positifs, essayer de trouver des talents et les développer. Mais il faut espérer sur le caractère » a déclaré Wolff dans des propos relayés par NextGen Auto .

«Le garçon a intérêt à être rapide»

Toto Wolff présume qu’Alpine a dû rater quelque chose dans son contrat avec Piastri, mais l’Autrichien réitère ses propos sur la pression supplémentaire que cela mettra sur l’Australien : « Les contrats sont les fondements sous-jacents de toute relation commerciale professionnelle, c’est clair. Mais dans ce monde, vous serez probablement capable de repérer les lacunes, ou les opportunités, dans chaque contrat. Et ensuite, c’est aux juges de déterminer le résultat. Je pense avoir fait de nombreuses erreurs dans ma vie où je pensais que le contrat couvrait tous les angles, et ce n’était pas le cas. Ensuite, tout dépend de l’humain et de la perspective à long terme que l’on a sur les relations. Encore une fois, il est très difficile de juger de l’extérieur. Il y a toujours deux parties de l’histoire. Mais le garçon a intérêt à être rapide. »

