Formule 1

F1 : Après sa décision, le clan Piastri sort du silence

Publié le 4 septembre 2022 à 09h35 par La rédaction

Récemment, le CRB de la FIA a confirmé la validité du contrat d’Oscar Piastri avec McLaren. L’Australien évoluera donc bien aux côtés de Lando Norris dès la saison prochaine. L'écurie britannique a tout de même tenu à clarifier la situation autour du sujet qui anime le paddock depuis plusieurs semaines.

C'est désormais officiel, Oscar Piastri a pris la décision de rejoindre McLaren la saison prochaine alors qu'Alpine l'avait annoncé en tant que remplaçant de Fernando Alonso, en partance pour Aston Martin. Après ce retournement de situation pour le moins inattendu, la nouvelle écurie de l'Australien a précisé plusieurs détails.

«Je n’ai pas envie de dire quoi que ce soit de négatif sur Alpine»

Le directeur de l’écurie McLaren en F1, Andreas Seidl, s'est exprimé au sujet de la gestion d'Alpine dans le dossier Oscar Piastri. « Sans entrer dans les détails, je n’ai pas non plus envie, disons, de dire quoi que ce soit de négatif sur Alpine, une équipe pour laquelle j’ai beaucoup de respect… et Alpine me donne aussi des migraines, parce qu’elle nous devance au championnat des constructeurs. Je veux juste clarifier une chose, parce que je veux nous protéger en tant qu’équipe et aussi Oscar. Alpine s’est bien trop avancée, au sujet de l’annonce qu’ils ont faite, quand ils dont dit que Oscar pilotera pour eux l’année prochaine. Oscar m’a informé, et Zak et moi-même avons eu des conversations avec la direction d’Alpine sur ce qui se passait. Pour moi, ça ne ressemble pas à une victoire. Oscar était un pilote libre, c’est pourquoi nous l’avons signé » a-t-il déclaré dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Lando était évidemment un sujet très chaud il y a quelques années»

Andres Seidl est également revenu sur le contrat longue durée de son pilote Lando Norris. « De notre côté, Lando était évidemment un sujet très chaud il y a quelques années, et il y avait un certain intérêt de la part d’autres équipes aussi, mais finalement il ne pouvait pas partir parce que nous avions tout en place pour nous assurer qu’il resterait avec nous » a-t-il confié.

«Je ne veux pas parler de la relation qu’Oscar avait avec Alpine»