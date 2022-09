Formule 1

F1 : Alpine, McLaren… La réponse tombe pour Oscar Piastri

Publié le 2 septembre 2022 à 18h35 par La rédaction

Après plusieurs semaines d’attentes, le verdict est enfin tombé en ce qui concerne Oscar Piastri. Alors qu’Alpine voulait en faire le successeur de Fernando Alonso, McLaren a officialisé ce vendredi l’arrivée du jeune pilote australien en 2023. La FIA a tranché et a donné raison à l’écurie britannique, il remplacera donc son compatriote, Daniel Ricciardo, aux côtés de Lando Norris

C’est un feuilleton qui dure depuis plusieurs semaines, et qui a enfin rendu son verdict. Le CRB (Contract Recognition Board) s’était réuni lundi, afin d’étudier le litige qui opposait Alpine et McLaren. L’écurie française affirmait qu’Oscar Piastri, qu’elle a formé, avait un contrat valide pour 2023 et 2024. L’équipe britannique de son côté s’est mise d’accord avec lui afin qu’il remplace Daniel Ricciardo la saison prochaine et prétendait que son contrat avec Alpine ne lui garantissait pas d’avoir un baquet de titulaire.

«Le seul contrat à être reconnu par la Commission est le contrat entre McLaren et Piastri»

La FIA a tranché et a donc donné raison à McLaren : « un tribunal nommé par le Conseil de reconnaissance des contrats a tenu une réunion le 29 août 2022 au cours de laquelle les avocats d'Alpine Racing Limited, de McLaren Racing Limited et de M. Oscar Piastri ont été entendus. Le Tribunal a rendu une décision unanime selon laquelle le seul contrat à être reconnu par la Commission est le contrat entre McLaren Racing Limited et M. Piastri en date du 4 juillet 2022. M. Piastri a le droit de piloter pour McLaren Racing Limited pour les saisons 2023 et 2024. Les membres du Tribunal étaient Ian Hunter QC, président, Prof. Klaus Peter Berger, Matthieu de Boisseson et Stefano Azzali », a-t-elle déclaré via un communiqué.

McLaren officialise l’arrivée de Piastri

Dans la foulée, McLaren a donc officialisé la signature d’Oscar Piastri pour 2023. « McLaren Racing a signé un contrat de plusieurs années avec le champion de Formule 2 de la FIA 2021, Oscar Piastri, pour être le partenaire de Lando Norris à partir de la saison 2023 du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA », a annoncé l’écurie britannique par le biais d’un communiqué. Le principal concerné s’est dit « très heureux de faire mes débuts en F1 au sein d'une équipe aussi prestigieuse que McLaren et je suis très reconnaissant de l'opportunité qui m'a été offerte. L'équipe a une longue tradition de donner une chance aux jeunes talents, et je suis impatient de travailler dur aux côtés de Lando pour pousser l'équipe vers le haut de la grille. Je me concentre sur la préparation de mes débuts en F1 en 2023 et sur le début de ma carrière en F1 en papaye . »

