Formule 1

F1 : Hamilton envoie un message fort à Bottas

Publié le 9 septembre 2022 à 09h35 par La rédaction

Coéquipier de Lewis Hamilton durant cinq saisons chez Mercedes, Valtteri Bottas est désormais un pilote Alfa Romeo. A l'issue de la saison dernière, le Finlandais avait pris la décision de quitter l'écurie allemande, dans l'ombre de son homologue britannique, afin de rejoindre l'équipe Alfa Romeo dirigée par Fréderic Vasseur. Hamilton revient sur la relation particulière qu'il entretient avec Bottas.

Leur relation n'aura pas toujours été au beau fixe mais Lewis Hamilton et Valtteri Bottas sont deux grands champions qui se respectent et s'admirent. Alors qu'Hamilton était le leader absolu chez Mercedes, Bottas avait préféré aller voir ailleurs à l'issue de la saison dernière. Désormais chez Alfa Romeo au côté de Guanyu Zhou, le pilote finlandais se classe en dixième position du classement des pilotes. Admiratif et reconnaissant, Lewis Hamilton se réjouit des bons résultats de son ancien coéquipier et du travail de Frédéric Vasseur, le directeur sportif de l'écurie.

F1 : Verstappen aurait pu quitter Red Bull https://t.co/PduiH30dlZ pic.twitter.com/ZhoLTsu8ej — le10sport (@le10sport) September 8, 2022

« Valtteri et moi sommes très proches »

Alors que les deux hommes vont prendre le départ du Grand Prix de Monza ce week-end, Lewis Hamilton décrit le lien particulier qu'il entretient avec Valtteri Bottas. « Valtteri et moi sommes très proches. Nous voyageons ensemble sur la plupart des courses et nous passons donc beaucoup de temps ensemble. Et nous avons toujours des conversations. Je suis vraiment reconnaissant que cette amitié ait continué car nous avons vécu de belles années et le respect est grand entre nous » confie le septuple champion du monde dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« Valtteri accomplit un travail incroyable »

Conscient de la prouesse que réalise Valtteri Bottas avec une voiture moins performante qu'une Mercedes, Lewis Hamilton salue la résilience et le travail de son homologue et de son écurie, dirigée par le Français Frédéric Vasseur. « J’étais vraiment, vraiment été heureux de les voir aussi bien démarrer l’année et bien sûr, je remportais le championnat GP2 avec Fred, je sais donc de quoi il est capable et cette équipe a beaucoup de potentiel. Cette structure a grandi, elle s’appelait auparavant Sauber, BMW, et je suis sûr qu’ils ont de très bonnes infrastructures et que leur futur s’annonce radieux. Feront-ils quelques chose avec Audi ? Je ne sais pas. Ils ont connu des hauts et des bas cette année, mais Valtteri accomplit un travail incroyable. Je pense en fait que leurs deux pilotes travaillent bien étant donné les défis auxquels ils font face avec leur voiture et je suis enthousiaste au sujet de leur avenir » salue Lewis Hamilton.

« Ça n’a aucune importance pour moi »