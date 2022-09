Formule 1

Alonso, Hamilton... Les records historiques du nombre de Grand Prix

Publié le 8 septembre 2022 à 12h35 par La rédaction

Ce dimanche à Monza, Fernando Alonso va égaler un record : celui du plus grand nombre de courses disputées en Formule 1. Le double champion du monde espagnol participera à son 350ème Grand Prix et égalera le Finlandais Kimi Räikkönen. Il fait partie d'un cercle restreint. Depuis 1950, seuls six pilotes ont disputé plus de 300 courses en F1. Voici leurs noms.

Double champion du monde, Fernando Alonso va égaler un record en Formule 1. A Monza, l'Espagnol disputera le 350ème Grand Prix de sa carrière et égalera Kimi Räikkönen, aujourd'hui à la retraite. D'ici la fin de la saison, il passera devant le Finlandais, loué pour sa longévité. Depuis le lancement de la Formule 1 en 1950, seuls six pilotes ont disputé plus de 300 courses. dont cinq champions du monde. Alors qu'Alonso est sur le point de faire tomber un nouveau record et de marquer l'histoire de la F1, voici le nom des pilotes ayant disputé le plus de Grand Prix.

Kimi Räikkönen (350 courses)

Champion du monde en 2007, Kimi Räikkönen ne laissait personne indifférent dans les paddocks. Surnommé The iceman en raison du peu d'expressions qu'il laissait transparaître, le Finlandais était un redoutable pilote. Le pilote est resté vingt ans au plus haut niveau et aura marqué l'histoire de son sport. Entre 2001 et 2021, Räikkönen aura participé à 350 Grand Prix, ce qui fait de lui le pilote ayant disputé le plus de courses en Formule 1. Mais plus pour longtemps puisque Fernando Alonso est sur le point de faire tomber ce vieux record.

Fernando Alonso (349 courses)

A 41 ans, Fernando Alonso est toujours actif. Après avoir fait une pause en Formule 1, le double champion du monde est revenu à ses premiers amours. Bien lui en a pris puisqu'au volant de son Alpine, Alonso est, de nouveau compétitif. Sixième lors du dernier Grand Prix aux Pays-Bas, Alonso va marquer l'histoire de son sport dans les prochains jours. Si tout se passe comme prévu, l'ancien pilote Ferrari disputera sa 350ème course à Monza, ce dimanche, et égalera Kimi Räikkönen. « C’est une belle réussite et évidemment génial que de pouvoir co-détenir avec Kimi le record du plus grand nombre de départs en Formule 1 dimanche. Honnêtement, j’essaie de ne pas trop penser aux records et de rester concentré sur la course. Bien sûr, c’est un bel accomplissement, qui me rendra fier et heureux quand il sera temps de regarder dans le rétroviseur » a déclaré l'Espagnol, qui devrait doubler son ancien coéquipier lors du Grand Prix de Singapour.

Rubens Barrichello (323 courses)

Le Brésilien n'a jamais été champion du monde. La faute à son coéquipier chez Ferrari, un certain Michael Schumacher. Dans l'ombre du pilote allemand, Barrichello présente toutefois un palmarès XXL. Vainqueur de onze Grand Prix, il a également été vice-champion du monde en 2002 et 2004. Après cinq années passées chez Ferrari, le pilote s'est engagé avec Brawn avant de terminer sa carrière sous les couleurs de Williams en 2011.

Michael Schumacher (307 courses)

Septuple champion du monde de Formule 1, Michael Schumacher garde en sa possession de multiples records, mais pas celui-là. Après un petit Grand Prix disputé avec l'écurie Jordan en 1991, l'Allemand s'engageait avec Benetton. Avec l'écurie britannique, il mettra la main sur ses deux premiers titres de champion du monde. Les cinq suivants seront obtenus sous les couleurs de la Scuderia Ferrari. Schumacher remportera 72 courses avec la formation italienne, avant de terminer sa carrière chez Mercedes.

Jenson Button (306 courses)

17 années au plus haut niveau. La carrière de Jenson Button a été linéaire. De ses débuts à Williams en passant par Honda et McLaren, le pilote britannique était doté d'un grand sens tactique, ce qui lui avait permis de mettre la main sur le titre de champion du monde de Formule 1 en 2009. Au cours de sa carrière, il aura disputé 306 courses et remporté 15 victoires. A l'issue de sa carrière, Button a rejoint le Japon avant de définitivement mettre un terme à sa carrière de pilote.

Lewis Hamilton (303 courses)

D'ici la fin de la saison, Lewis Hamilton va grimper dans ce classement. Encore en activité, le Britannique est encore loin du record de Kimi Räikkönen, mais devrait continuer à enchaîner les courses. Septuple champion du monde comme Michael Schumacher, le pilote est au crépuscule de sa carrière, mais pourrait encore réaliser de jolis courses et améliorer d'autres de ses records comme celui du plus grand nombre de podiums (188) ou encore de victoires (103).