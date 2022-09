Formule 1

F1: La grosse mise au point de Lewis Hamilton sur son avenir

Publié le 8 septembre 2022 à 21h35 par Thibault Morlain

Alors que la saison 2022 de Formule 1 est toujours en cours, des questions se posent concernant le prochain exercice. La composition de la grille de départ en 2023 fait ainsi énormément parler et les premiers mouvements ont déjà été actés. Mais cela devrait encore continuer de bouger. Des changements seraient-ils à prévoir du côté de chez Mercedes ? Lewis Hamilton a tenu à apporter de grosses précisions concernant son avenir.

A quoi ressemblera la grille de départ de la saison 2023 de Formule 1 ? Des premiers changements sont déjà à noter pour le prochain exercice. En effet, suite à la retraite de Sebastian Vettel, ça a bougé. Fernando Alonso va quitter Alpine pour Aston Martin. La question est désormais de savoir qui le remplacera au sein de l’écurie française. Cela aurait pu et dû être Oscar Piastri, mais ce dernier va rejoindre McLaren pour être le coéquipier de Lando Norris, remplaçant ainsi Daniel Ricciardo. Quid alors maintenant de l’avenir de l’Australien ? Selon certains rumeurs, celui qui va quitter McLaren dans les mois à venir pourrait notamment débarquer du côté de Mercedes, afin de pallier un possible départ de Lewis Hamilton. Toutefois, à en croire les derniers propos du septuple champion du monde, il n’est pas prévu qu’il se retire tout de suite…

« Je ne prévois pas d’arrêter prochainement »

Comme le rapporte The Guardian , Daniel Ricciardo serait ainsi dans les petits papiers de Mercedes afin notamment de devenir le pilote de réserve. L’écurie menée par Toto Wolff ne voudrait pas être prise au dépourvu et manquer de solutions au cas où notamment Lewis Hamilton venait à partir. Toutefois, cela ne serait pas d’actualité pour le Britannique. En effet, rapporté par The Guardian , en conférence de presse, Hamilton a été très clair à propos de son avenir : « Depuis des années, on évoque des histoires de retraite et d’arrêt. Je me sens plus heureux que jamais. J’aime ce que je fais et je ne prévois pas d’arrêter prochainement. Désolé ».

« S’il fait partie de notre équipe, cela serait exceptionnel »

Devant les journalistes, Lewis Hamilton s’est d’ailleurs prononcé sur le cas de Daniel Ricciardo, évoqué donc du côté de chez Mercedes pour la saison prochaine. Et concernant l’Australien, il a alors expliqué : « Je pense qu’il devrait piloter. Il a gagné le droit d’être parmi nous, mais bien évidemment, s’il fait partie de notre équipe, cela serait exceptionnel. Si j’étais son manager, il piloterais ».

« Je ne sais toujours pas à quoi va ressembler l’année prochaine »