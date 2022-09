Formule 1

F1 : L’aveu de Lewis Hamilton sur son année désastreuse

Publié le 9 septembre 2022 à 08h35 par Thibault Morlain

Lors de la saison 2021, Lewis Hamilton a connu une terrible déconvenue en s’inclinant face à Max Verstappen pour le titre de champion du monde de Formule 1. Alors que le Britannique a dû digérer cela, il est revenu en 2022 pour remporter une 8ème couronne. Problème, sa Mercedes n’est pas au niveau pour se battre pour la première place d’un Grand Prix. Résultat, Hamilton n’a toujours pas gagné cette année. Pas de quoi toutefois affoler le principal intéressé.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton cherche donc à remporter un 8ème titre afin de ne plus être à égalité avec Michael Schumacher. Alors que le Britannique aurait pu le faire en 2021, Max Verstappen a privé le pilote Mercedes du titre. L’objectif pour Hamilton était alors de le décrocher en 2022. Toutefois, avec les changements de règlements en Formule 1, l’écurie menée par Toto Wolff est quelque peu reléguée au deuxième plan désormais. En effet, Lewis Hamilton et George Russell n’arrivent pas à suivre les Red Bull ainsi que les Ferrari au volant de leur Mercedes. Par conséquent, pour le champion britannique, il est impossible pour lui de se battre pour tenter de remporter un Grand Prix. D’ailleurs, lors de cette saison 2022, Lewis Hamilton a 0 victoire au compteur, ce qui est inhabituel pour le pilote qu’il est et tout ce qu’il a montré ces dernières années.

« Ça n’a aucune importance pour moi »

La saison 2022 est ainsi plus compliquée que jamais pour Lewis Hamilton. Pour autant, le Britannique ne semble pas plus affolé que cela de n’avoir pas remporté de Grand Prix cette année. En effet, dans des propos rapportés par NextGen Auto , Hamilton a été très clair à propos de ses performances, confiant : « Honnêtement, ça n’a aucune importance pour moi, donc je suis reconnaissant que chaque année, depuis 2007, nous ayons eu l’opportunité de gagner. Je crois que j’ai cette chance d’y arriver aussi cette année, nous avons encore sept courses à faire, et c’est toujours un très grand objectif pour nous en tant qu’équipe de revenir à l’avant et de se battre pour la tête de course ».

« Bien sûr j’essaie d’obtenir cette victoire cette année »

« Je n’ai pas vraiment pensé où on pourrait gagner, je n’ai aucune idée de la piste où notre voiture sera la meilleure. Je ne suis pas concentré sur le record, mais bien sûr j’essaie d’obtenir cette victoire cette année. Mais le record n’est pas si important pour moi parce que je ne me soucie pas vraiment des records en général », a ajouté Lewis Hamilton.

