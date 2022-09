Formule 1

F1 : Verstappen aurait pu quitter Red Bull

Publié le 8 septembre 2022 à 23h35 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Max Verstappen est plus heureux que jamais du côté de chez Red Bull, avec qui il a remporté son premier titre de champion du monde la saison dernière. Le Néerlandais a d’ailleurs dernièrement signé un gros contrat jusqu’en 2028 avec son écurie il y a quelques semaines maintenant. Il n’est ainsi pas prévu qu’il fasse ses valises de si tôt. Pour autant, les choses auraient pu se passer différemment.

Entre Max Verstappen et Red Bull, l’histoire d’amour va continuer encore un certain temps. En effet, suite à son titre de champion du monde remporté la saison dernière face à Lewis Hamilton, le Néerlandais a été récompensé par son écurie. Un énorme contrat ainsi été offert à Verstappen. Le voilà désormais lié jusqu’en 2028 avec Red Bull avec à la clé un énorme salaire. Compte tenu du talent du champion du monde, l’écurie menée par Christian Horner a assuré ses arrières et n’a pas hésité à mettre les moyens pour cela. Max Verstappen va donc continuer encore un certain temps au volant de sa Red Bull. « J’apprécie vraiment de faire partie de Red Bull, donc choisir de rester jusqu’en 2028 était une décision facile. J’aime cette équipe et l’année dernière a été incroyable. Notre but depuis 2016 était de remporter un championnat et nous l’avons fait. Maintenant, il faut conserver le numéro 1 sur la voiture le plus longtemps possible », expliquait-il après sa signature. Néanmoins, cela aurait bien être bien différent pour celui qui arbore le numéro 1 cette saison.

« J’aurais pu tenter de changer d’équipe… »

Alors que Max Verstappen brille avec Red Bull, le Néerlandais a su prendre son mal en patience avant de réussir. Mais il aurait pu prendre une autre décision pour briller en rejoignant ainsi une autre écurie. Dans des propos rapportés par NextGen Auto , Verstappen a ainsi expliqué à ce sujet : « J’aurais pu tenter de changer d’équipe afin d’essayer de rencontrer un succès immédiat, mais j’ai cru aux gens de l’équipe et ça paie, j’en suis donc très heureux ».

« C’est très agréable de faire partie de cette équipe »

Finalement, Max Verstappen n’a jamais quitté Red Bull. Il est plus heureux que jamais à ce sujet. En effet, dans la suite de son intervention, le Néerlandais a expliqué : « C’est très agréable de faire partie de cette équipe, l’ambiance y est excellente. Et j’ai toujours pensé que c’est le plus important. Si vous ne gagnez pas mais que l’ambiance au sein de l’équipe est bonne, vous pouvez alors vous améliorer avec le temps tout en restant patient. C’est ce que j’ai toujours appris ».

