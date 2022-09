Formule 1

F1 : La mèche est déjà vendue pour l’avenir de Pierre Gasly ?

Publié le 8 septembre 2022 à 07h35 par Thibault Morlain

Si Pierre Gasly est actuellement au volant d’une AlphaTauri, cela pourrait bien ne pas être le cas la saison prochaine. En effet, le Français pourrait changer d’écurie et rejoindre son compatriote, Esteban Ocon, chez Alpine. Gasly pourrait ainsi venir remplacer Fernando Alonso et si cela discute en coulisses à ce propos, les derniers propos de Yuki Tsunoda en disent long sur la suite de ce feuilleton…

En décidant de prendre sa retraite à la fin de la saison, Sebastian Vettel a provoqué un énorme tremblement de terre en Formule 1. Et forcément, cela s’est accompagné de nombreuses répercussions. La première ? Le départ de Fernando Alonso de chez Alpine pour venir remplacer l’Allemand chez Aston Martin. La question est désormais de savoir qui deviendra le coéquipier d’Esteban Ocon. Après l’imbroglio Oscar Piastri, l’écurie française pourrait bien former un duo 100% tricolore en associant Ocon avec Pierre Gasly. Aujourd’hui chez AlphaTauri et sous contrat avec Red Bull, le vainqueur du Grand Prix de Monza en 2020 pourrait bien filer chez Alpine. Au fil des jours, cela semble en tout cas se préciser.

F1 - GP d'Italie : Carlos Sainz veut en découdre après la déroute https://t.co/Ua6PInHYNS pic.twitter.com/VmegYgJrJB — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

« Avec Pierre, nous avons une bonne relation »

Pierre Gasly va-t-il alors rejoindre Alpine ? Récemment, Esteban Ocon avait livré son avis sur la question. « Avec Pierre, nous avons une bonne relation. Il n’y a pas de problème, nous nous respectons et de mon côté, peu importe qui sera de mon côté, je suis sûr que l’équipe fera le meilleur choix possible et nous pourrons bien courir. Je pense que l’important pour moi est de guider l’équipe de la meilleure façon possible, de développer la voiture du mieux que nous pouvons. Et oui, avoir du respect entre les deux pilotes et une bonne ambiance, c’est le plus important », avait-il alors confié à propos de son possible futur coéquipier chez Alpine.

Tsunoda et la succession de Gasly

En attendant, Pierre Gasly reste un pilote AlphaTauri, où il fait la paire avec Yuki Tsunoda. Et dans des propos accordés à Motorsport , le Japonais a fait une sortie remarquée, se prononçant sur la succession de Gasly chez AlphaTauri : « Prêt à diriger l’équipe ? Ce sera difficile. Pierre donne toujours des retours de qualité, même lorsque l'équipe est en difficulté. J'ai beaucoup appris de lui. Je ne m'attends pas à être immédiatement performant comme Pierre ou à donner un retour à l'équipe comme Pierre, mais j'apprends le plus possible de lui maintenant. Cependant, il y a encore beaucoup de place pour apprendre de lui. Pour le moment, nous voyons les choses de la même manière, en essayant de développer la voiture autant que possible afin d'être plus constants tout au long du week-end de course ».

« Pierre est toujours dans notre équipe pour 2023 »