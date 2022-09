Formule 1

F1 : En quête d’un record historique, Hamilton prévient Schumacher

Publié le 10 septembre 2022 à 11h35 par Jules Kutos-Bertin

Passé tout près d’un huitième titre mondial l’an dernier, Lewis Hamilton vit une saison beaucoup plus compliquée. Pour la première fois de sa carrière, le pilote Mercedes pourrait boucler un exercice sans une seule victoire. Malgré tout, l’ambition reste la même pour l’Anglais : décrocher un nouveau titre de champion du monde pour battre le record de Michael Schumacher.

A 37 ans, Lewis Hamilton vit sans doute la saison la plus difficile de sa carrière. Après s’être battu avec Max Verstappen jusqu’à l’ultime tour du dernier Grand Prix l’an dernier, le pilote anglais a perdu son titre de champion du monde. Un revers dommageable qu’Hamilton espérait corriger dès cette saison. Mais à aucun moment le pilote Mercedes n’a été en capacité d’inquiéter l’actuel champion du monde en titre, la faute notamment à une monoplace loin des espérances de Lewis Hamilton.

Aucune victoire pour Hamilton cette saison

Résultat, avant de disputer le Grand Prix de Monza, Lewis Hamilton n’a toujours pas remporté la moindre course. Si jamais l’Anglais venait à terminer la saison de la même manière, ce serait la première fois de son immense carrière qu’il boucle un exercice sans triompher au moins une petite fois. S’il y a du mieux dans les performances de Lewis Hamilton, Max Verstappen et Red Bull semblent encore difficiles à atteindre.

Dépasser Schumacher, l’objectif suprême

Pour autant, l’ambition reste la même pour Lewis Hamilton. Conscient que cette saison est manquée, le septuple champion du monde anticipe déjà l’année prochaine. D’ici la fin de cette saison, l’objectif est de remporter au moins une course. A plus long terme, Hamilton veut forcément se mêler à la lutte pour le titre, lui qui veut toujours dépasser Michael Schumacher au nombre de championnats remportés.

