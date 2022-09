Formule 1

F1 - EL2 : Ferrari confirme, Hamilton coule à Monza

Publié le 9 septembre 2022 à 18h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 9 septembre 2022 à 18h45

Ce vendredi, les pilotes ont pu effectuer leurs premiers tours de piste à Monza en marge du Grand Prix d’Italie. Après une première séance d’essais libres qui a tourné en la faveur de Ferrari, Red Bull a haussé le rythme. Mais cela n’a pas été suffisant pour battre la Scuderia lors de la deuxième heure de roulage.

Seizième acte de cette saison de F1, le Grand Prix de Monza accueille les pilotes ce week-end. Avec 109 points d’avance sur les deuxièmes ex-aequo Charles Leclerc et Sergio Pérez, Max Verstappen file tout droit vers un deuxième sacre mondial suite à son succès sur ses terres aux Pays-Bas. Une nouvelle victoire en Italie pourrait le rapprocher de ce nouveau titre. Mais Ferrari entend bien décrocher un bon résultat à domicile. L’écurie italienne veut conserver la deuxième place au championnat constructeur alors que Mercedes pousse de plus en plus depuis les dernières courses. Ferrari s’est d’ailleurs déjà montré au taquet avec un top 1 signé Charles Leclerc lors de la première séance des essais libres. Red Bull a donc tenté de corriger le tir pour cette deuxième heure de roulage. Sauf que Ferrari ne s’est pas laissé faire. Et la Scuderia s’est montrée déjà prête à découdre avec Red Bull et Max Verstappen ce vendredi.

Après Leclerc, Sainz Jr signe le meilleur temps

En effet, Ferrari a signé un deuxième top 1 lors de cette deuxième séance d’essais libres. Après Charles Leclerc, c’est au tour de Carlos Sainz Jr de réaliser le meilleur temps. L’Espagnol est suivi de près par Max Verstappen, qui a haussé le rythme lors de cette deuxième heure de roulage. Charles Leclerc complète le podium. Viennent ensuite Lando Norris et George Russell, puis Sergio Pérez. Après une première session délicate à cause d’un problème de DRS, le coéquipier de Max Verstappen a affiché un bien meilleur visage, à l’inverse de Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde, quatrième après la première séance d’essais libres, n’a réalisé que le septième meilleur temps. Esteban Ocon, Fernando Alonso et Alexander Albon, qui a créé la surprise au volant de sa Williams, complètent le top 10.

Tsunoda risque gros

Yuki Tsunoda s’est également fait remarquer, mais pas de la meilleure des manières. Alors qu’un drapeau jaune a été dégainé en pleine session, le Japonais est soupçonné de ne pas avoir assez ralenti. Le pilote d’AlphaTauri a donc été placé sous enquête en fin de séance. Alors qu’il a déjà écopé de 10 places de pénalité sur la grille de départ pour avoir atteint les 5 réprimandes, Yuki Tsunoda pourrait être contraint de partir d’encore plus loin ce dimanche.

Le classement des EL2

1- Carlos Sainz Jr (Ferrari) : 1:21.664

2- Max Verstappen (Red Bull) : +0.143

3- Charles Leclerc (Ferrari) : +0.193

4- Lando Norris (McLaren) : +0.674

5- George Russell (Mercedes) : +0.722

6- Sergio Pérez (Red Bull) : +0.730

7- Lewis Hamilton (Mercedes) : +0.839

8- Esteban Ocon (Alpine) : +1.064

9- Fernando Alonso (Alpine) : +1.088

10- Alexander Albon (Williams) : +1.171

11- Daniel Ricciardo (McLaren) : +1.247

12- Guanyu Zhou (Alfa Romeo) : +1.274

13- Valtteri Bottas (Alfa Romeo) : +1.329

14- Pierre Gasly (AlphaTauri) : +1.471

15- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : +1.553

16- Kevin Magnussen (Haas) : +1.893

17- Sebastian Vettel (Aston Martin) : +2.067

18- Lance Stroll (Aston Martin) : +2.121

19- Nicholas Latifi (Williams) : +2.318

20- Mick Schumacher (Haas) : +2.922