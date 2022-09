Formule 1

F1 - EL1 : Ferrari met déjà la pression sur Red Bull à Monza

Publié le 9 septembre 2022 à 16h47 par Pierrick Levallet mis à jour le 9 septembre 2022 à 16h47

Ce week-end, la F1 a posé ses valises en Italie pour le Grand Prix de Monza. Les pilotes ont d’ailleurs pu prendre part à leur première séance d’essais libres ce vendredi. Et contrairement à Red Bull, tout s’est très bien passé pour Ferrari. De quoi mettre la pression à l’écurie autrichienne et Max Verstappen en marge de la course ce dimanche.

Une semaine après le Grand Prix des Pays-Bas remporté par Max Verstappen, la F1 a posé ses valises en Italie. Ce week-end, les pilotes concourront sur le circuit de Monza. La piste italienne étant considérée comme l’une des plus rapides du circuit, les monoplaces disposant des vitesses de pointe les plus élevées disposeront à coup sûr d’un avantage certain. Les pilotes ont d’ailleurs pu effectuer leur première heure de roulage ce vendredi. À noter les absences de Sebastian Vettel et Mick Schumacher, qui ont laissé leur place respectivement au jeune Nyck de Vries et Antonio Giovinazzi.

F1 : Le terrible constat de Leclerc face à Red Bull et Verstappen https://t.co/XuJjdaFkfx pic.twitter.com/RmAiOjxtc1 — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

Ferrari au sommet, Mercedes confirme son retour

En ce début de week-end de Grand Prix, Ferrari met déjà la pression sur Red Bull. Alors que Max Verstappen n’a réalisé que le cinquième meilleur temps de cette première séance d’essais libres, Charles Leclerc a quant à lui fait le meilleur tour en piste. Le Monégasque ne semble pas avoir dit son dernier mot, malgré l’énorme écart qui le sépare du Néerlandais au classement des pilotes (109 points). À la deuxième place, on retrouve une autre Ferrari avec Carlos Sainz Jr. Viennent ensuite George Russell et Lewis Hamilton en troisième et quatrième position. Les deux Britanniques confirment le retour de Mercedes au premier plan. Derrière Max Verstappen, on distingue les deux Alpine avec Esteban Ocon et Fernando Alonso. Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo complètent le top 10.

Une première heure de roulage catastrophique pour Sergio Pérez

Tout ne s’est pas passé comme prévu pour Sergio Pérez lors de cette première session d’essais libres. Le coéquipier de Max Verstappen a eu quelques soucis avec son DRS. Le volet supérieur s’agitait bien plus qu’il n’aurait dû en ligne droite, lui faisant ainsi perdre de la vitesse et donc un temps précieux. Au final, le deuxième pilote de Red Bull ne s’est même pas fait une place dans le top 10. Sergio Pérez n’a réalisé que le 14e meilleur temps. Pour cette entame de week-end, Ferrari est déjà au taquet. Reste maintenant à voir cela perdurera jusqu’au Grand Prix ce dimanche. De son côté, Red Bull va devoir montrer un rythme bien plus impressionnant d'ici la course si l'écurie veut de nouveau s'imposer après la victoire de Max Verstappen aux Pays-Bas.

Le classement des EL1

1- Charles Leclerc (Ferrari) : 1:22.410

2- Carlos Sainz Jr (Ferrari) : +0.077

3- George Russell (Mercedes) : +0.279

4- Lewis Hamilton (Mercedes) : +0.421

5- Max Verstappen (Red Bull) : +0.430

6- Esteban Ocon (Alpine) : +0.665

7- Fernando Alonso (Alpine) : +0.689

8- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : +0.850

9- Valtteri Bottas (Alfa Romeo) : +0.984

10- Daniel Ricciardo (McLaren) : +1.101

11- Alexander Albon (Williams) : +1.119

12- Guanyu Zhou (Alfa Romeo) : +1.160

13- Pierre Gasly (AlphaTauri) : +1.230

14- Sergio Pérez (Red Bull) : +1.251

15- Lance Stroll (Aston Martin) +1.278

16- Lando Norris (McLaren) : +1.446

17- Kevin Magnussen (Haas) : +1.596

18- Antonio Giovinazzi (Haas) : +1.907

19- Nyck de Vries (Aston Martin) : +2.321

20- Nicholas Latifi (Williams) : +2.531