Formule 1

F1 : Le terrible constat de Leclerc face à Red Bull et Verstappen

Publié le 9 septembre 2022 à 14h35 par La rédaction

Mal embarqué dans la conquête du titre de champion du monde, Charles Leclerc fait face à l'armada Red Bull de retour en très grande forme. Max Verstappen enchaine les victoires et sa monoplace parait plus forte que jamais, prête à aller ravir un second titre de champion du monde. Face à cette supériorité, Charles Leclerc s'incline.

Seizième étape de la saison de Formule 1 ce week-end sur le mythique et centenaire circuit de Monza. L'occasion pour Charles Leclerc de rééditer le coup de 2019 où il s'était imposé sous les yeux ébahis des Tifosi . Mais le Monégasque n'est pas dupe, depuis plusieurs Grand Prix maintenant, Red Bull et Max Verstappen ont repris l'ascendant sur une Scuderia en perdition totale à l'image de son directeur sportif Mattia Binotto. Charles Leclerc s'attend à une nouvelle démonstration de l'écurie autrichienne.

« Nous nous attendons à une Red Bull plus forte »

Impuissant face à une Red Bull qui s'apparente de plus en plus à un véritable avion de chasse, Charles Leclerc ne peut espérer qu'un concours de circonstances pour s'imposer à Monza ce week-end. « Ce sera un week-end assez difficile, du moins sur le papier. Nous nous attendons à une Red Bull plus forte. Ce n’est pas un circuit dont les caractéristiques conviennent à notre voiture. Mais nous espérons avoir une bonne surprise et dépasser les attentes. Parce que nous sommes plus rapides dans les virages que dans les lignes droites et sur un circuit comme celui-ci, cela pourrait ne pas être suffisant. Cependant, cette année a été marquée par de nombreuses surprises positives et négatives et nous ferons tout pour surpasser nos attentes » constate Leclerc dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Nous semblons être un peu plus rapides dans les virages »

En revanche, Charles Leclerc ne sait pas trop à quoi s'attendre du côté de Mercedes. Il souligne l'irrégularité des Flèches d'Argent . « Si l’on compare avec Red Bull en particulier, parce que c’est l’équipe un peu plus constant tout au long de l’année, leur principale force cette année est la vitesse en ligne droite. Nous semblons être un peu plus rapides dans les virages, mais sur des circuits comme celui-ci, ce n’est pas suffisant pour récupérer l’avantage qu’ils ont sur les lignes droites. Par rapport à Mercedes ? il est difficile de faire des prédictions pour ce week-end, ils ont eu des hauts et des bas » concède le pilote Ferrari.

