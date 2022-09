Formule 1

Nouvelle mésaventure improbable pour Ferrari après le GP des P-B

Publié le 6 septembre 2022 à 23h35 par Jules Kutos-Bertin

Même si Ferrari avait bien démarré la saison, l’exercice de l’écurie italienne a pris une mauvaise tournure avec l’enchaînement des erreurs de stratégie. En route pour le Grand Prix de Monza, le camion de la Scuderia a dû subir une intervention des pompiers suite à une surchauffe des freins, un nouvel événement dommageable avant une course à domicile.

En pleine lutte avec Red Bull pour le classement des constructeurs mais aussi celui des pilotes, Ferrari réalise une saison en demi-teinte. Après un gros début d’exercice et plusieurs succès de Charles Leclerc, l’écurie italienne a démarré sa série d’erreurs de stratégie. Un enchaînement qui n’est toujours pas terminé alors que la mi-saison est passée… Loin de Red Bull et Max Verstappen qui sont en tête, Ferrari a dit adieu au titre.

Charles Leclerc largué pour le titre

Pourtant, avant la reprise de la saison à Spa Francorchamps, Charles Leclerc croyait toujours au titre : « La première partie de saison a été pleine de hauts et de bas, chargée en émotions. Il y a beaucoup d'accumulation d'émotions, ça conduit à de la fatigue. Donc j'étais content de partir en vacances et j'ai utilisé ces trois semaines du mieux possible avec ma famille et mes amis. C'était tout simplement génial. Je pense que l'on va prendre les choses l'une après l'autre, en équipe. Mais il est certain que l'on doit maximiser chaque opportunité qui se présente à nous, et je crois toujours au titre. Bien sûr, ça va être un défi très difficile. Mais j'y croirai jusqu'au bout ». Une idée qu’il a oubliée depuis…

Nouveau fiasco aux Pays-Bas

Dimanche dernier, Ferrari a réalisé une nouvelle prouesse lors de l’arrêt au stand de Carlos Sainz. Lorsque l’Espagnol est arrivé, les pneus n’étaient pas prêts. « On peut appeler cela un appel tardif aux stands... Et on a fait une erreur, car il fallait clairement attendre. [...] Pour moi, ce n'était pas une sortie de stand dangereuse. On va voir ce que dit la FIA. On a perdu beaucoup de temps dans les stands, sur les arrêts, et j'ai dû me battre avec des voitures avec lesquelles je ne me bats pas d'habitude », regrettait Sainz après la course. « C’était une décision très tardive pour réagir à Lewis [Hamilton] avec Carlos. C’était une décision trop tardive. Mais je sais, comme il devrait le savoir aussi parce qu’il est un pilote expérimenté, qu’il est beaucoup plus facile de régler ce type de problèmes plutôt qu’un manque de performance. La performance est ce qui compte le plus aujourd’hui à mon avis », reconnaît Mattia Binotto. Un nouveau week-end décevant pour Ferrari.

Il semblerait que le camion de la @ScuderiaFerrari qui transportait les moteurs F1 de Zandvort à Monza a connu une surchauffe des freins, nécessitant l'intervention des pompiers.🧯Si c'est là leur seule tuile de cette semaine italienne, pourquoi pas... 🤔😳🗞️: @F1DataAnalysis pic.twitter.com/q6W7DEFYUY — Julien FEBREAU (@Julien_FEBREAU) September 6, 2022

En route pour Monza, le camion Ferrari surchauffe

Avant le Grand Prix de Monza où Ferrari sera à domicile, la Scuderia a connu une nouvelle mésaventure, toujours plus cocasse que la précédente. Comme le rapporte Julien Febreau, le camion de Ferrari qui transporte les moteurs entre Zandvoort et Monza a connu une surchauffe des freins qui a nécessité l’intervention des pompiers. Un nouvel événement assez remarquable dont seul Ferrari semble avoir le secret…