F1 : Les confidences d'Alonso après sa grande décision

Publié le 25 septembre 2022 à 16h35 par La rédaction

Fernando Alonso a annoncé il y a quelque semaines maintenant qu’il quittera Alpine pour aller chez Aston Martin la saison prochaine. Une décision qui a été dure pour l’Espagnol qui juge difficile de changer d’écurie. La saison prochaine, Alonso fera alors équipe avec Lance Stroll. Les deux pilotes se retrouveront donc ensemble après avoir discuté il y a quelques années sur la possibilité de travailler tous les deux.

Alors que Fernando Alonso s’apprête à quitter Alpine F1 à l’issue de la saison pour rejoindre Aston Martin, l’Espagnol pilotera donc avec Lance Stroll. Mais au moment de prendre sa décision de quitter l’écurie française, le pilote parle d’un choix difficile.

« C’est toujours des décisions très difficiles »

Au moment d’annoncer son départ d’Alpine, Fernando Alonso a dû faire un choix difficile dans sa carrière. Quelque temps après l’annonce, le pilote a avoué, dans des propos relayés par MotorSport , qu’il n’était pas totalement certain de son choix. « C’est toujours des décisions très difficiles chaque fois que vous changez d’équipe ou que vous faites un changement de carrière, c’est toujours très difficile, vous n’êtes jamais sûr à 100%. C’était encore une fois difficile, surtout parce qu’en quittant Alpine, c’était émotionnellement assez difficile. Mais vous savez, c’était quelque chose que je ressentais et que je ressens encore, et je suis heureux. »

