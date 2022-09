Formule 1

F1 : L'énorme regret de Red Bull avec Piastri

Publié le 22 septembre 2022 à 04h35 par La rédaction

Après une bataille acharnée entre Alpine et McLaren pour avoir Oscar Piastri, le pilote australien a finalement opté pour l’écurie britannique. Alors que l’équipe française a encore énormément de regrets, Red Bull aussi en a eu il y a quelques années. La firme autrichienne avait tenté d’accueillir Piastri dans son programme junior, sans ce que cela ce soit concrétisé.

Dès la saison prochaine, Oscar Piastri découvrira la Formule 1 avec McLaren. L’Australien pilotera aux côtés de Lando Noris. Mais il aurait également pu conduire avec Red Bull. En effet, Christian Horner aurait pu accueillir le pilote dans son programme junior il y a quelques années, sans que cela ne se concrétise, au plus grand regret du directeur de l’écurie autrichienne.

« Il y avait une opportunité pour Red Bull de le signer à l’époque »

Alors qu’Oscar Piastri pilotait pour Arden en F4, Red Bull aurait pu signer le jeune pilote à cette époque. Malheureusement, l’écurie autrichienne avait décidé de ne pas s’aligner sur l’Australien. « Oscar pilotait pour Arden en F4 et en Formule Renault et possédait bien sûr un grand talent. Il y avait une opportunité pour Red Bull de le signer à l’époque, mais nous n’avons finalement pas choisi cette option et je le regrette. Ce qu’il a accompli en F3 puis en F2 est phénoménal. »

« S’il avait piloté ici, nous l’aurions verrouillé pendant un certain temps »

Alors qu'il était sous contrat avec Alpine, Oscar Piastri a finalement rejoint McLaren pour la saison prochaine. Christian Horner, le directeur de RedBull aurait lui fait en sorte que le pilote n’aille pas voir ailleurs, comme il l'indique dans des propos relayés par MotorSport . « S’il avait piloté ici, nous l’aurions verrouillé pendant un certain temps. C’est difficile de savoir ce qui lui avait été promis (chez Alpine), mais ce qui s’est produit a certainement été surprenant. Fernando Alonso a lancé un pavé dans la marre et entrainé le jeu des chaises musicales. Piastri est un super pilote. Seulement, le problème est que les attentes autour de lui seront immenses désormais. »

« C’est un pilote très compétent »