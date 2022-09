Formule 1

F1 : Verstappen prend déjà rendez-vous pour son titre

Publié le 30 septembre 2022 à 08h35 par Pierrick Levallet

Leader incontesté du championnat des pilotes, Max Verstappen aura l’occasion d’être sacré champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière ce dimanche à Singapour. Toutefois, le Néerlandais estime que les conditions à remplir seront compliquées pour son titre. Max Verstappen a donc pris rendez-vous pour un autre Grand Prix.

Annulé ces deux dernières années à cause du Covid-19, le Grand Prix de Singapour fait son grand retour en F1 ce dimanche. Et sur ce circuit, Max Verstappen pourrait bien remporter son deuxième titre de champion du monde. Le pilote de Red Bull a pris le large au classement des pilotes, loin devant Charles Leclerc et son coéquipier Sergio Pérez. Avec son avance considérable, Max Verstappen pourrait être impossible à rattraper mathématiquement en cas de nouveau succès ce dimanche. Mais il estime néanmoins que son sacre à Singapour sera très compliqué puisqu’il y a de nombreuses conditions à remplir.

«Gagner à Singapour n’est jamais facile»

« Ce n’est évidemment pas impossible mais tout doit être parfait pour avoir le titre ce week-end. La victoire, des soucis pour Charles surtout et pas de podium pour mon équipier. Cela fait beaucoup de conditions, à commencer par être aussi au top de mon côté car gagner à Singapour n’est jamais facile » a annoncé Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je considère Suzuka comme ma 1ère vraie chance de titre»