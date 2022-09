Formule 1

F1 : Le programme du GP de Singapour

La Formule 1 reprendra ses droits ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Singapour, 17ème épisode d'une saison quasi-jouée sur le plan sportif. Sur le tracé urbain et nocturne de Singapour, Max Verstappen pourrait déjà être sacré champion du monde - sous certaines conditions - pour la deuxième année consécutive. Le départ sera donné dimanche à 14h !

Elle vous avait manqué, nous aussi. La Formule 1 est de retour trois semaines après le Grand Prix de Monza. En effet, le Grand Prix de Russie qui devait se tenir le week-end dernier a été annulé pour des raisons diplomatiques et géopolitiques évidentes. De fait, le GP de Singapour fait son grand retour - annulé en 2020 et 2021 pour cause de pandémie de Covid-19 - et nous réserve du spectacle pour sa 13ème édition. Pour cause, Max Verstappen pourrait s'assurer de remporter le deuxième titre de champion du monde de sa carrière.

Départ dimanche à 14h dans les rues de Singapour

Pas trop de chamboulement pour les dix écuries du paddock au niveau du programme mis à par le fait que le Grand Prix se tiendra la nuit. Comme d'habitude, les deux premières séances d'essais libres se tiendront le vendredi, à 12h pour la première et à 15h pour la seconde. Samedi, ce sera au tour de la troisième séance, à 12h une nouvelle fois, avant de laisser place aux qualifications dès 15h pour connaître le poleman. Tous ces rendez-vous seront diffusés sur Canal+Sport . Enfin, les pilotes s'élanceront de la grille dimanche à 14h sur Canal+ cette fois-ci. Max Verstappen pourrait mettre fin au suspens et décrocher sa 12ème victoire de la saison. Pour cela il faudra dompter les 5,063 km et 23 virages de la piste de Marina Bay, située en plein cœur de la cité-Etat de Singapour. Sauf catastrophe de dernière minute, les pilotes devront boucler 61 tours pour un total de 308,706 km.

Le programme complet

- Vendredi 30 septembre



12h00 - 13h00 : Essais Libres 1

15h00 - 16h00 : Essais Libres 2



- Samedi 1er octobre



12h00 - 13h00 : Essais Libres 3

15h00 - 16h00 : Qualifications



- Dimanche 2 octobre



14h00 : Départ du Grand Prix