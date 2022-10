Formule 1

Nouveau couac pour Ferrari, Sainz envoie un énorme tacle

Publié le 2 octobre 2022 à 00h35 par La rédaction

Ce week-end, le Grand Prix de Singapour fait son grand retour. Ce samedi avait lieu les qualifications et ce sera Charles Leclerc qui débutera la course en pole position. Tandis que Carlos Sainz débutera à la quatrième position. Après sa course, l’Espagnol a qualifié cette journée de chaotique. Le pilote a même dénoncé certains choix effectués par Ferrari.

Après deux éditions annulées à cause du COVID-19, le Grand Prix de Singapour fait son grand retour en Formule 1. Alors que les qualifications se sont terminées ce samedi, ce sera Charles Leclerc qui débutera en pole position ce dimanche. Max Verstappen va lui débuter à la huitième place après une panne d'essence, tandis que Carlos Sainz se lancera depuis la quatrième position. Le pilote espagnol n'a pas caché sa déception à l'arrivée : « Une séance de qualifications un peu chaotique. » a décrit le pilote de la Scuderia. Il a aussi voulu envoyer un message à Ferrari.

F1 - GP de Singapour : Terrible désillusion pour Verstappen, Leclerc en patron https://t.co/7dpCbETZyk pic.twitter.com/nk2U0WOfTb — le10sport (@le10sport) October 1, 2022

« Mais je suis l’un des premiers à avoir terminé mon tour »

Après avoir obtenu la quatrième place lors des qualifications, Carlos Sainz regrette certains choix fait par Ferrari. Pour lui, il aurait du rester plus longtemps sur le circuit pour espérer améliorer son temps. . « Il y avait beaucoup de trafic en Q1 et en Q2, et en Q3 nous avons opté pour le pneu slick d’entrée de jeu. Mais je suis l’un des premiers à avoir terminé mon tour. »

« Je ne savais pas qu’il me restait un tour car ils ne me l’ont pas dit »