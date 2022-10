Formule 1

Proche du titre, Verstappen pousse un incroyable coup de gueule

Publié le 1 octobre 2022 à 22h35 par La rédaction

Ce samedi, les qualifications se sont déroulées sur le circuit de Singapour. Alors que Max Verstappen pourrait être sacré pour la deuxième fois consécutive dès ce week-end, le pilote débutera la course à une décevante huitième place. Une journée compliquée pour le Néerlandais dû à un manque d’essence. Il s'est notamment exprimé sur la course à venir.

Le Grand Prix de Singapour fait son grand retour ce week-end en Formule 1 après deux éditions annulées à cause du COVID-19. Les qualifications se déroulaient ce samedi et ce sera Charles Leclerc qui débutera la course ce dimanche en pole position, Max Verstappen s'élancera quant à lui depuis la huitième place. Un résultat décevant pour le Néerlandais, qui pouvait espérer mieux. Alors qu'il était en poste pour décrocher la pole, le champion du monde a dû s'arrêter en raison d'un manque d’essence lors du dernier tour.

🔴 Max Verstappen juge que le manque d'essence lors de sa dernière tentative "ne doit pas arriver".🎙️ "Je ne pense pas qu'une victoire ou un podium soient atteignables demain. Il est très compliqué de dépasser ici."#F1 #SingaporeGP 🇸🇬pic.twitter.com/tDiOWx8Z6L — Off Track (@OffTrack_FR) October 1, 2022

Un manque d’essence qui « ne doit pas arriver »

Le pilote de chez Red Bull s’est notamment exprimé à ce sujet au micro de Canal + et n'a pas caché sa colère après la grossière erreur de son équipe. Il estime que ce problème « ne doit pas arriver » . Par la suite, le Néerlandais a évoqué la course, qui aura lieu ce dimanche. Une compétition particulière pour lui puisqu'il pourrait déjà être sacré.

« Il est très compliqué de dépasser ici »