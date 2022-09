Formule 1

F1 : Max Verstappen peut réaliser un énorme exploit à Singapour

Publié le 30 septembre 2022 à 20h40 par Arnaud De Kanel

La saison n'est pas encore arrivée à son terme que Max Verstappen pourrait déjà s'assurer de remporter un second titre de champion du monde. Après avoir assis sa domination sur le paddock lors de sa victoire à Monza, le pilote Red Bull compte désormais 116 points d'avance sur son dauphin Charles Leclerc. De quoi être sacré à Singapour ?

Un Lewis Hamilton et son écurie Mercedes en perdition cette saison et le tour est joué pour Max Verstappen et Red Bull. L'écurie autrichienne ne se sera pas faite prier pour confirmer sa supériorité sur la piste. Ferrari et Charles Leclerc étaient pourtant dans le coup mais ils n'ont pas pu suivre le tempo infernal de Red Bull, enchainant beaucoup trop d'erreurs stratégiques. Un boulevard se dessine désormais dans les rues étroites de Singapour pour Max Verstappen qui arrive en position de force pour réaliser un exploit.

Verstappen edges closer to his second title #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/Le6Z9YHB4V — Formula 1 (@F1) September 11, 2022

Verstappen largement en tête

Après sa victoire à Monza, sa cinquième consécutive, Max Verstappen compte 116 longueurs d'avance sur Charles Leclerc au classement des pilotes. Il en est à 11 victoires en 16 courses cette saison. Logiquement, Verstappen pourrait définitivement mettre fin au peu de suspens restant, sous certaines conditions. Or, il n'a jamais gagné sur ce tracé urbain et nocturne qui peut réserver quelques surprises et reconnait lui-même que ce n'est jamais facile de triompher dans la cité-Etat : « Ce n’est évidemment pas impossible mais tout doit être parfait pour avoir le titre ce week-end. La victoire, des soucis pour Charles surtout et pas de podium pour mon équipier. Cela fait beaucoup de conditions, à commencer par être aussi au top de mon côté car gagner à Singapour n’est jamais facile . »

Les conditions pour être champion à Singapour

Il ne faudra pas passer par 4 chemins et surtout rester en piste pour Max Verstappen ce week-end. Le Néerlandais sera champion du monde s'il marque 22 points de plus que Charles Leclerc. Il devra donc gagner et qu'en même temps le Monégasque ne se classe pas mieux que 9e sans faire le meilleur tour, ou gagner avec le meilleur tour et que Leclerc termine 8e. Il faudra aussi se débarrasser de son si précieux coéquipier Sergio Perez, toujours dans la lutte mathématiquement. Pour cela, il devra gagner - c'est une condition nécessaire pour lui, et que Perez ne finisse pas plus haut que 4e sans le meilleur tour en course. Si toutes ces conditions sont réunies, Verstappen conservera son titre dès ce week-end. Rendez-vous à 14h ce dimanche !