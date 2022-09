Formule 1

F1 : Gasly l’annonce, le dénouement est imminent pour son avenir

Publié le 29 septembre 2022 à 18h35 par Thibault Morlain

Alors que la Formule 1 est actuellement à Singapour pour le prochain Grand Prix de la saison, certains yeux sont déjà rivés sur le prochain exercice 2023. Et l’une des grandes questions est de savoir où pilotera Pierre Gasly. Aujourd’hui chez AlphaTauri, le Français est annoncé comme la priorité d’Alpine. Alors que le feuilleton dure depuis maintenant de longues semaines, Gasly devrait rapidement être fixé.

En ce qui concerne la grille de départ de la saison 2023 de Formule 1, quelques changements seront à noter par rapport à cet exercice. Mais il y a encore quelques incertitudes, à commencer par le deuxième pilote Alpine. En effet, l’écurie française n’a toujours pas remplacé Fernando Alonso et trouvé le coéquipier d’Esteban Ocon. Les options ne manquent toutefois pas pour Alpine qui aurait d’ailleurs une grande priorité : Pierre Gasly. L’actuel pilote AlphaTauri, sous contrat avec Red Bull, serait en effet l’option numéro 1 pour faire la paire avec Ocon. Cela fait d’ailleurs plusieurs semaines que ce feuilleton dure et fait réagir dans le paddock. Toutefois, l’issue est proche et ce n’est autre que Pierre Gasly qui le dit.

F1 : Leclerc se lâche sur sa rivalité avec Verstappen https://t.co/MAzEiLhR0v pic.twitter.com/br9bcE27qC — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

« J'espère qu'il y aura quelque chose de confirmé dans deux à trois semaines »

Actuellement à Singapour pour disputer le prochain Grand Prix, Pierre Gasly n’échappe toutefois pas aux questions concernant son avenir et l’identité de l’écurie pour laquelle il pilotera en 2023. Un feuilleton qui devrait toutefois prendre fin très rapidement si l’on en croit les propos du principal intéressé. En effet, en marge du Grand Prix de Singapour de ce week-end, Gasly a expliqué, rapporté par Ed Spencer : « Tout le monde sait qu'il y a des conversations, et j'espère qu'il y aura quelque chose de confirmé dans deux à trois semaines ».

« Nous prendrons notre temps »