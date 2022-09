Formule 1

F1 : Gasly annonce la couleur pour la fin de saison

Publié le 28 septembre 2022 à 18h35 par Hugo Chirossel

Annoncé avec insistance chez Alpine pour prendre la succession de Fernando Alonso, Pierre Gasly reste concentré sur sa fin de saison avec AlphaTauri. Alors que son équipe est actuellement huitième au classement des constructeurs, le pilote français veut tout donner afin de passer devant Haas et décrocher la septième position, voir aller titiller le sixième, Alpha Romeo.

Où sera Pierre Gasly l’année prochaine ? C’est une des grandes questions du moment en Formule 1, alors qu’il reste encore six courses à disputer cette saison. Les rumeurs autour d’un possible départ chez Alpine se font nombreuses ces dernières semaines. « D’ici la fin septembre, nous devrions avoir une bonne idée de qui nous voulons signer », confiait d’ailleurs récemment Laurent Rossi à ce sujet. En attendant, Pierre Gasly est toujours chez AlphaTauri et entend bien finir la saison en beauté.

L’objectif de Pierre Gasly

« Nous avons un point de retard sur la septième place chez les constructeurs détenue par Haas, donc notre objectif au cours des six dernières courses de cette année doit être au moins de progresser autant que possible, et cela s’annonce très serré » a déclaré le Français, des propos relayés par Nextgen-Auto . « Ce n’est pas impossible pour nous de rattraper Alfa Romeo pour la sixième place, mais cela pourrait être compliqué et dépendre de notre très bonne fin de saison. Nous devons viser à marquer des points avec les deux voitures le plus souvent possible, même si ce n’est pas facile . »

« Singapour est l’une de mes pistes préférées »