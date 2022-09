Formule 1

F1 : Vettel, Alonso… Ils mettent le feu au paddock !

Publié le 28 septembre 2022 à 02h10 par La rédaction

L'intersaison s'annonçait calme en Formule 1, mais tout a bougé dernièrement dans le paddock. Sebastian Vettel a décidé de mettre un terme à sa carrière, tandis que Fernando Alonso a signé pour Aston Martin, récupérant le baquet de l'Allemand mais laissant libre le sien chez Alpine. Depuis, les écuries sont en feu sur le marché des transferts.

Alors que Max Verstappen a vraisemblablement mis fin au suspens sur la piste, c'est en coulisses que les incertitudes règnent en Formule 1. Sebastian Vettel a surpris tout le monde en annonçant sa retraite, tandis que Fernando Alonso qui semblait bien installé chez Alpine, a récupéré le siège laissé vacant par l'Allemand chez Aston Martin. A cause de cela, ça bouge énormément dans le paddock.

F1 : Proche de la retraite, Lewis Hamilton pousse pour une grande révolution https://t.co/X21PFxiAs0 pic.twitter.com/zBcnJN4EqJ — le10sport (@le10sport) September 24, 2022

Vettel dit stop...

Quadruple champion du monde, Sebastian Vettel veut profiter de sa famille et a donc pris la décision de stopper sa glorieuse carrière le 28 juillet dernier. « Je suis là pour annoncer ma retraite de la Formule 1 à l’issue de la saison 2021-2022 », a-t-il annoncé sur son compte Instagram, créé pour l’occasion. « La décision de prendre ma retraite a été difficile à prendre et j'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir. À la fin de l'année, je veux prendre un peu plus de temps pour réfléchir à ce que je vais faire ensuite. Il est très clair pour moi que, étant père, je veux passer plus de temps avec ma famille. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire au revoir. Il s'agit plutôt de dire merci à tout le monde, et surtout aux fans. La Formule 1 ne pourrait pas exister sans leur soutien passionné » avait-il lâché. Il n'imaginait pas le vacarme qu'il allait suivre cette annonce...

... et la F1 part dans tout les sens !

Une fois la retraite de Vettel annoncée, Aston Martin n'a pas mis longtemps à lui trouver un successeur. Fernando Alonso remplacera son homologue la saison prochaine et laisse au dépourvu une écurie Alpine qui ne sait guère comment gérer cette situation. Immédiatement, l'écurie française annonce la signature d'Oscar Piastri, au grand étonnement de ce dernier qui s'engagera finalement avec McLaren en remplacement de Daniel Ricciardo. Alors, Alpine décide de réagir et se penche sur Pierre Gasly, pilote chez Alpha Tauri. La venue du Français semble se préciser mais elle entraine du mouvement dans son écurie actuelle qui lui cherche un successeur ! Après le feuilleton Colton Herta, c'est finalement Nyck De Vries qui devrait s'engager avec Alpha Tauri. Chez Mercedes, Red Bull et Ferrari, aucun changement n'est à signaler.