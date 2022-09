Formule 1

F1 : Vettel, Schumacher… Verstappen encore plus dans la légende ?

Publié le 24 septembre 2022 à 02h10 par La rédaction

Alors que la Formule 1 reprendra ses droits dans une semaine à l'occasion du Grand Prix de Singapour, Max Verstappen pourrait encore un peu plus rentrer dans la légende. En effet, le pilote Red Bull se rapproche de deux records historiques détenus par Sebastian Vettel et Michael Schumacher et tout laisse à penser qu'il est en position pour les battre.

Comme la saison précédente, Max Verstappen est au rendez-vous en Formule 1. Large leader du classement des pilotes devant Charles Leclerc avec Ferrari, il se dirige vers un second sacre consécutif. Au vu de sa dynamique actuelle, le Néerlandais pourrait faire tomber deux records là où même Lewis Hamilton a échoué.

Verstappen en route pour deux nouveaux records

La saison 2022 pourrait devenir celle de tous les records pour Max Verstappen. Après sa victoire au Grand Prix de Monza, Super Max est sur une série de 5 succès consécutifs entamée lors du Grand Prix de France. S'il l'emporte à Singapour, Verstappen ne sera plus qu'à 3 victoires du record de Sebastien Vettel qui en compte 9. Compte tenu des performances de sa monoplace, il semble en mesure de réaliser cette incroyable performance. Mais ce n'est pas tout... En effet, Max Verstappen totalise 11 succès cette saison, soit deux de moins que Michael Schumacher (2004) et Sebastian Vettel (2013) qui co-détiennent le nombre de victoires sur une seule et même saison. Il lui reste six courses pour faire mieux que ses homologues allemands.

F1 : Verstappen, Perez… Red Bull envoie un message fort pour le reste de la saison https://t.co/3elevpPnw6 pic.twitter.com/Syqre8MLeO — le10sport (@le10sport) September 20, 2022

«Je ne pense pas qu'il sera très facile de battre ce record maintenant»

Malgré la nette domination de sa monoplace ces derniers-temps, Max Verstappen estime qu'il sera difficile de battre le record co-détenu par Vettel et Schumacher. Avant le Grand Prix de Spa (Verstappen a gagné 3 fois depuis), il ne se focalisait pas sur cela. « Le record de victoires sur une saison ? Si ça arrive, ce sera super, mais il faut cinq victoires (deux désormais) de plus pour l'égaler. Jusqu'à présent, cette saison, c'est toujours super serré pour la victoire entre Ferrari et nous, et je ne pense pas qu'il sera très facile de battre ce record maintenant » avait-il concédé.

«Peut-être que nous pouvons faire 14 victoires»