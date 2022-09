Formule 1

F1 : Vers une catastrophe pour Lewis Hamilton ?

Publié le 21 septembre 2022 à 02h10 par La rédaction

Cette saison, Lewis Hamilton se retrouve dans une situation inédite. Lui qui avait pour habitude de lutter aux avant-postes les années précédentes, doit se contenter des miettes laissées par Ferrari et Red Bull. Pour la première fois de sa carrière, il pourrait ne pas remporter le moindre Grand Prix. Sa situation inquiète.

Lewis Hamilton connait une saison compliquée avec Mercedes. Le pilote britannique a vu la balance pencher en sa défaveur, son écurie étant dépassée par Ferrari et Red Bull. Hamilton à au moins remporté un Grand Prix sur toutes les saisons dans lesquelles il a concouru, mais cette année la tâche s'annonce très compliquée.

F1 : Hamilton, Russell... Le terrible aveu de Mercedes https://t.co/4hQtivkbO5 pic.twitter.com/lDrOFCxAoE — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

Hamilton est loin du compte

Après avoir perdu le titre lors du dernier Grand Prix la saison passée face à Max Verstappen, Lewis Hamilton n'est pas dans le coup cette année. Il avait pourtant dominé la dernière décennie en y remportant 6 de ses 7 titres de champion du monde, mais le Britannique est en panne de résultats. Pour la première fois depuis ses débuts en F1, il pourrait réaliser une saison blanche. Au classement des pilotes, Lewis Hamilton est loin derrière Max Verstappen. Il pointe en 6e position, deux places en dessous de son coéquipier George Russell. L'homme aux 8 victoires la saison passée n'a jamais décroché la pole position en 2022. Seuls lots de consolations cette saison, ses 6 podiums en 16 courses, trop peu pour un pilote de son calibre. Pour autant, il ne perd pas espoir.

L'espoir d'un huitième sacre