Formule 1

Mercedes envoie un énorme avertissement à Ferrari

Publié le 17 septembre 2022 à 06h35 par Dan Marciano

Directeur technique de Mercedes, Mike Elliott s'et exprimé sur la saison réalisée par son écurie. Le responsable est ravi des dernières courses effectuées par ses pilotes, Lewis Hamilton et George Russell, et espère bientôt concurrencer Ferrari au classement des constructeurs. Pour l'heure, la Team Mercedes pointe à la troisième place, derrière la Scuderia et Red Bull.

Le Grand Prix des Pays-Bas a été une bonne course pour Mercedes. La victoire est revenue à Max Verstappen (Red Bull), mais George Russell est parvenu à monter sur la deuxième marche du podium, devant Charles Leclerc (Ferrari). Septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton a pris la quatrième place. Des bonnes prestations qui permettent à l'écurie de se rapprocher de la Scuderia au classement des constructeurs. D'autant que l'autre pilote Ferrari, Carlos Sainz Jr, a terminé à une décevante huitième place.





Mercedes ravi de ses dernières courses

Directeur technique de Mercedes, Mikel Elliott a affiché sa satisfaction, dans des propos rapportés par F1 Only . « Nous avons eu de bonnes courses, et nous avons eu de moins bonnes courses, mais je pense que ce qui est vraiment encourageant, c’est la compréhension qui vient de la simulation et le travail que nous faisons et la compréhension qui vient de la soufflerie. Cela nous permet de déterminer pourquoi nos performances augmentent et diminuent, ce dont nous avons besoin pour reprendre le combat en tête et ce que nous devons faire pendant l’hiver – je pense que ce sont les éléments clés » a-t-il déclaré.

« Nous voulons nous remettre sur les rails afin de nous battre correctement »

Le responsable n'a pas caché ses ambitions pour le reste de la saison. « Nous voulons essayer de combattre Ferrari pour cette position P2 ; nous voulons essayer de gagner une course cette saison, ou plusieurs courses idéalement ; et surtout, nous voulons nous remettre sur les rails afin de nous battre correctement pour un championnat l’année prochaine » a-t-il confié.

« Nous voulons être de retour et nous voulons nous battre pour les championnats »