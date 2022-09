Formule 1

Red Bull, Verstappen… Le terrible constat de Lewis Hamilton

Publié le 12 septembre 2022 à 18h35 par La rédaction

Max Verstappen enchaîne les succès. Après s’être offert une 5e victoire consécutive en Italie ce week-end, le Néerlandais pointe en tête du classement avec 11 victoires et 335 points cette saison. Le coureur de l’écurie Red Bull semble en effet imbattable, et Lewis Hamilton, pourtant septuple champion du monde, a dressé un terrible constat en ce sens.

Max Verstappen connaît une saison phénoménale. Lors du Grand Prix de Monza, ce week-end, le coureur Néerlandais de Red Bull a encore une fois démontré sa supériorité, en raflant la victoire, sa 5e consécutive. Avec 11 Grand Prix remportés et 335 points, Max Verstappen prend une sérieuse avance sur Charles Leclerc, 2e avec Ferrari et ses 219 points. De son côté, Lewis Hamilton, toujours orphelin d’une victoire cette saison, a terminé 5e du Grand Prix d’Italie. Et il a également dressé un constat accablant.

« Cette Red Bull est presque imbattable »

Ainsi, dans des propos relayés par F1Only , le pilote de Mercedes Lewis Hamilton est revenu sur cette large victoire de l’écurie Red Bull et de Max Verstappen, non sans déception. « Nous devons être réalistes, cette Red Bull est presque imbattable. Il va falloir faire de véritables efforts pour battre cette voiture. En termes de performances, ils sont complètement en avance sur tout le monde » a-t-il déclaré .

« Il va falloir que la chance tourne en notre faveur »

Par ailleurs, Lewis Hamilton a évoqué plus en détail les performances de Red Bull, et l’incapacité de sa W13 à rattraper Max Verstappen. « Nous ne les avons pas rattrapés, nous n’avons pas d’améliorations à venir pour les dépasser, donc il va falloir que la chance tourne en notre faveur. Ce n’est pas impossible parce que nous aurions pu les battre peut-être à Budapest. Mais il est généralement tranquille à l’avant, donc vous ne savez jamais leur vrai rythme. Nous verrons bien ».

« On mérite la victoire »