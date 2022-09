Formule 1

F1 : Après Monza, Carlos Sainz Jr passe aux aveux

Publié le 13 septembre 2022 à 08h35 par La rédaction

Après une folle remontée lors du Grand Prix d’Italie, à Monza, Carlos Sainz est parvenu à accrocher une 4e place, juste devant Lewis Hamilton. Cependant, le pilote espagnol a été très frustré de sa course, notamment à cause d’une voiture de sécurité tardive. Le pilote Ferrari est passé aux aveux après cette course.

Carlos Sainz est passé tout près d’accrocher le podium. Après avoir réussi à s’offrir le 3e temps lors des qualifications, le pilote de Ferrari a terminé à la 4e place du Grand Prix d’Italie, à Monza. Il a terminé devant Lewis Hamilton, 5e, et juste derrière George Russell, qui s’est offert une 3e place. Cependant, Carlos Sainz Jr avait des choses à dire à l’issue de cette course.

« J’étais un peu frustré à la fin »

Ainsi, dans des propos relayés par F1Only, Carlos Sainz s’est exprimé à la fin de la course, évoquant sa frustration. « J’étais un peu frustré à la fin. Évidemment, le podium était très proche – dans les derniers tours, je rattrapais George [Russell] à 1,5 seconde – j’étais très rapide à ce moment-là » a-t-il déclaré.

« Je me entais vraiment à l’aise avec la voiture »

Selon Carlos Sainz Jr, la Safety Car aurait gêné sa fin de course. « Malheureusement, la Safety Car est sortie après une très bonne course, une course où j’avais beaucoup de rythme. J’ai réussi à faire beaucoup de dépassements et me mettre en lice pour le podium très tôt. Bien sûr, parce qu’aujourd’hui, nous étions très rapides. Je me sentais vraiment à l’aise avec la voiture, en particulier sur les relais en Tendres et lors des dépassements. J’ai l’impression que nous avons fait un pas en avant et maintenant nous devons continuer à maximiser les courses et les résultats viendront » a déclaré l'Espagnol.

