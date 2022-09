Formule 1

F1 : Battu par Verstappen, Leclerc pousse un énorme coup de gueule

Publié le 11 septembre 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 11 septembre 2022 à 18h47

Septième sur la grille de départ, Max Verstappen a une nouvelle fois su refaire son retard, pour s’imposer à Monza lors du Grand Prix d’Italie. Si le Néerlandais a été très performant, la fin de cette course fait déjà beaucoup parler. Après l’arrêt et l’abandon de Daniel Ricciardo lors du 48e tour, ce GP n’a jamais pu réellement reprendre et s’est conclu derrière la voiture de sécurité.

Cinquième victoire consécutive. Max Verstappen s’est de nouveau imposé ce dimanche à Monza, pour le Grand Prix d’Italie. Le Néerlandais, septième sur la grille, a rapidement refait son retard, profitant notamment d’un très mauvais départ de Lando Norris. Alors qu’il avait obtenu la pole position, Charles Leclerc n’a pas pu s’imposer sur les terres de Ferrari. La Suderia a tenté une stratégie à deux arrêts qui n’a pas fonctionné aujourd’hui, même si Red Bull et Max Verstappen semblaient encore une fois au-dessus de la concurrence.

« C’était frustrant, on ne devrait pas terminer une course comme ça »

Le Monégasque s’est exprimé sur le choix de son équipe : « on ne savait pas trop ce qu’ils allaient faire (Red Bull) derrière nous, donc on a pris ce choix », a-t-il confié à l’issue de la course. « On termine deuxième donc je ne suis pas super heureux de la course, mais on va travailler là-dessus. Je pense que notre rythme était assez solide aujourd’hui, mais ce n’était pas suffisant. Merci à tout le monde pour le soutien, c’était incroyable d’être ici à Monza . » La fin de ce Grand Prix a également déçu. Après l’arrêt et finalement l’abandon de Daniel Ricciardo lors du 48e tour, la course n’a pas pu reprendre et s’est terminée derrière la voiture de sécurité. « C’était frustrant, on ne devrait pas terminer une course comme ça. On était deuxième à ce moment-là, c’est ce qu’il s’est passé avant qui nous a mis deuxième, mais c’est dommage. J’espérais pouvoir gagner devant les tifosis aujourd’hui, mais je n’ai pas pu », a déclaré Charles Leclerc à ce sujet.

« On a tout fait pour essayer de gagner »

Mattia Binotto a tenu un discours similaire à celui de son pilote. Le patron de Ferrari s'est dit « déçu car on aurait voulu gagner, mais Max a été très rapide encore une fois. On a tout fait pour essayer de gagner. On finit deuxième et quatrième, c’est quand même un bon résultat quand on pense aux dernières courses », des propos relayés par Nextgen-Auto . Concernant la stratégie de son équipe, Mattia Binotto a confié que le plan initial était prévu « pour un seul arrêt, on voulait s’arrêter entre le 20e et le 25e tour, selon l’état des pneus. Mais avec la voiture de sécurité qui est arrivée, on s’est aperçu que Max était plus rapide que nous grâce à la dégradation des pneus, les pneus se dégradaient moins . »

« On va devoir travailler pour progresser »