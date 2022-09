Formule 1

Leclerc, Ferrari... Pénalisé, Max Verstappen annonce la couleur

Publié le 10 septembre 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet

Lors du Grand Prix de Monza ce dimanche, Charles Leclerc aura un avantage certain sur Max Verstappen. Le Monégasque a décroché la pole position pendant les qualifications ce samedi, tandis que le Néerlandais devra purger une pénalité de cinq places. Malgré tout, Max Verstappen ne s’avoue pas vaincu et s’attend même à une belle bataille.

Ce dimanche, Charles Leclerc pourrait avoir la possibilité de réduire l’énorme écart qui le sépare de Max Verstappen dans la course au titre. Grâce à sa victoire aux Pays-Bas, le Néerlandais a 109 points d’avance au classement des pilotes. Un nouveau succès à Monza pourrait le rapprocher un peu plus de son deuxième titre mondial. Néanmoins, le pilote de Red Bull sera condamné à réaliser un exploit similaire à ce qu’il a réalisé en Belgique sur la piste de Spa-Francorchamps le 28 août dernier.

Leclerc en pole, Verstappen pénalisé

Ce samedi, Charles Leclerc a décroché la pole position. Le Monégasque s’élancera donc en première ligne, tandis que Max Verstappen démarrera de plus loin sur la grille de départ. Malgré sa deuxième place aux qualifications, le pilote de Red Bull a subi une pénalité de cinq places pour avoir changé le moteur de sa monoplace. Max Verstappen commencera donc la course hors du top 5, derrière George Russell, les McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo, Pierre Gasly et Fernando Alonso. Malgré tout, Max Verstappen ne s’avoue pas vaincu, bien au contraire.

«Ça promet une belle bataille demain»

Dans des propos rapportés par L’Equipe , le pilote de Red Bull a avoué qu’il s’attendait à une grande bataille ce dimanche à Monza : « C'était serré avec les Ferrari mais nous avons choisi volontairement de partir avec plus d'appuis. Sur un tour, ce n'était pas l'idéal, mais pour la course, ça peut jouer en notre faveur. Je vais partir un peu plus loin derrière mais ça reste un bon tour et ça promet une belle bataille demain (dimanche). Je vais essayer d'éviter les ennuis au premier virage, et ensuite essayer de remonter. »

«J'espère faire aussi bien qu'en 2019»