F1 : Verstappen assomme Ferrari et Mercedes, il savoure

Publié le 19 septembre 2022 à 18h35 par La rédaction

Victorieux à Monza, Max Verstappen a creusé l'écart avec Charles Leclerc en tête du championnat du monde. Le Néerlandais est bien parti pour remporter son deuxième titre consécutif après avoir dominé Mercedes et Ferrari toute la saison. Conscient d'avoir fait le plus dur, il savoure ces bons moments avec son écurie.

Max Verstappen a remporté son 5e Grand Prix consécutif, le 11e de la saison à Monza. Il relègue son dauphin Charles Leclerc à 116 unités, de quoi lui donner une première chance d'être sacré lors du Grand Prix de Singapour. Au classement constructeurs, Red Bull s'est envolé et compte 139 points d'avance sur Ferrari, et 174 sur Mercedes. Le moral est au beau fixe au sein de l'écurie autrichienne, portée par la domination de Verstappen.

« C'est extraordinaire ce que nous vivons au sein de l'équipe »

Le pilote Red Bull est aux anges cette saison. Lewis Hamilton est en retrait avec sa Mercedes et Ferrari a commis trop d'erreurs pour permettre à Charles Leclerc de rafler la mise. Max Verstappen en profite et savoure. « C'est extraordinaire ce que nous vivons au sein de l'équipe. Nous réalisons une année incroyable, et il est important de le savourer aussi. Je pense qu'on a eu beaucoup de défis différents sur des types de pistes différents et désormais la voiture semble vraiment fonctionner sur tous les circuits. Et oui, nous sommes extrêmement satisfaits » se réjouit Verstappen dans des propos relayés par Motorsport .

