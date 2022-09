Formule 1

Mercedes a vécu un calvaire, Russell fait son mea culpa

Publié le 18 septembre 2022 à 00h35 par La rédaction

Quatrième au classement général des pilotes, George Russell réalise une très bonne première saison avec Mercedes. Malgré ça, l’écurie allemande peine à se démarquer au classement des constructeurs, mais aussi dans les Grands Prix avec zéro victoire cette saison. Le pilote Britannique estime que son équipe s'était vu un peu trop beau.

Arrivée cette année chez Mercedes F1, George Russell réalise une très bonne saison avec l’écurie allemande en se positionnant à la quatrième place au classement général. Le pilote avait terminé à la quinzième position la saison dernière. Une belle éclaircie après un début de saison plus que poussif de la part de l'écurie Mercedes. Pour autant, le Britannique reconnaît que son équipe s'est vu un peu trop beau, notamment lors de Grand Prix où elle avait pris l'habitude de réaliser de grosses courses.

« Nous nous sommes peut-être un peu emballés »

George Russell a annoncé que Mercedes espérait mieux à Silverstone, mais aussi à Barcelone. « Vous apprenez beaucoup de tous ces revers. Vous comprenez pourquoi vous les avez eus et quand vous regardez objectivement, il y avait des raisons pour chacun d’entre eux. Nous nous sommes peut-être un peu emballés en pensant que Silverstone et Barcelone étaient des circuits sur lesquels Mercedes est généralement très forte, historiquement parlant. Mais chaque course qui passe, nous comprenons beaucoup mieux les circuits. » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.

