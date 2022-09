Formule 1

Formule 1 : La punchline d’Esteban Ocon sur Fernando Alonso

Publié le 16 septembre 2022 à 02h35 par Thibault Morlain

Esteban Ocon aura donc été le coéquipier de Fernando Alonso pendant deux saisons chez Alpine. Alors que l’Espagnol rejoindre Aston Martin d’ici quelques mois, le Français va lui rester au sein de l’écurie tricolore. Certains en doutaient pourtant au moment de l’arrivée d’Alonso. Ocon n’a pas manqué de jubiler à ce propos.

Après avoir pris un peu de recul avec la Formule 1, s’essayant alors à d’autres défis, Fernando Alonso a fini par retrouver la F1 en 2021. L’Espagnol avait ainsi rejoint Alpine, devenant à cette occasion le coéquipier d’Esteban Ocon. Certains avaient alors prédit à l’ancien 3ème pilote Mercedes. Force est de constater que c’est d’ailleurs bien Ocon qui va rester chez Alpine.

« Je suis toujours là »

A l’occasion d’un entretien accordé à motorsport.com , Esteban Ocon est ainsi revenu sur ceux qui disaient que sa carrière serait bientôt terminée suite à l’arrivée de Fernando Alonso. Le pilote Alpine a alors lâché : « Je l’ai entendu, mais je suis toujours là. N’est-ce pas ? Fernando est très, très rapide et je pense qu’il n’a rien à prouver à personne. (…) J’espère que lui aussi à appris quelque chose de moi ».

« Nous avons une bonne relation »