Formule 1

F1 : L’incroyable confidence de Ricciardo sur son avenir

Publié le 15 septembre 2022 à 06h35 par La rédaction

C'est d'ores et déjà acté, le duo McLaren la saison prochaine sera composé de Lando Norris et Oscar Piastri. Ce dernier va ainsi remplacer Daniel Ricciardo, qui n'aura jamais convaincu depuis son arrivée. Pour l'Australien, il va donc falloir trouver un nouveau baquet pour continuer en Formule 1, mais pour le moment, cela ne bouge pas énormément. Ricciardo a alors fait le point pour son avenir.

La fin de saison de Formule 1 approche et l’avenir de Daniel Ricciardo reste encore flou. Il y a quelques semaines, le futur départ du pilote australien de McLaren était officialisé. Actuellement sans écurie pour 2023, il ne figure pas comme numéro 1 dans les listes d’Alpine ou encore de Williams. Le directeur d'Haas, Günter Steiner, a avoué même ses doutes pour le pilote australien. Néanmoins, cette situation n’a pas l’air de préoccuper Ricciardo.

« J’ai certainement accepté que je ne devrais pas être sur la grille l’année prochaine »

Sans écurie pour 2023, Daniel Ricciardo a avoué, dans des propos relayés par MotorSport , qu’il accepterait s’il n'était pas sur la grille la saison prochaine. « J’ai certainement accepté que je ne devrais pas être sur la grille l’année prochaine, ça me va. J’ai accepté que je ne vais pas tout faire, ou mon équipe de management ne va pas tout faire juste pour me mettre sur la grille. Si ce n’est pas bon, ou si cela n’a pas de sens, ça ne me va pas. »

« Je n’ai pas abandonné l’espoir d’être dans une F1 en 2023 »