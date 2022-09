Formule 1

F1 : Alpine reçoit un incroyable coup de main pour Gasly

Publié le 14 septembre 2022 à 20h35 par Hugo Chirossel

Alors que les deux écuries étaient en conflit suite au dossier Oscar Piastri, McLaren va aider Alpine à trouver son nouveau pilote. L’écurie britannique va donner l’opportunité à Colton Herta de piloter une de ses voitures. Le but étant de le tester afin de convaincre la FIA qu’il a sa place en Formule 1. Cela lui permettrait de rejoindre AlphaTauri la saison prochaine, et à Pierre Gasly de s’engager chez Alpine.

La tendance se confirme pour Pierre Gasly. Le pilote français est annoncé depuis plusieurs semaines chez Alpine pour la saison prochaine, afin de remplacer Fernando Alonso. Helmut Marko, conseiller de Red Bull, confiait d’ailleurs récemment que « si toutes les conditions sont remplies, Pierre pourrait partir chez Alpin e. » Pour que Pierre Gasly soit libéré, il faudrait cependant que Colton Herta puisse rejoindre la Formule 1 l’année prochaine.

F1 : Ferrari, Red Bull... À Monza, George Russell a été impressionné https://t.co/jKMNgDa2Cx pic.twitter.com/GOYT8JTNTw — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

McLaren vient en aide à Alpine

Colton Herta actuellement en Indycar, AlphaTauri veut en faire son prochain pilote. « Si ce n’est pas Colton Herta, alors je pense que Pierre Gasly restera et rien ne changera », a déclaré Franz Tost à Monza, rapporte Nextgen-Auto . L’Américain n’a que 32 des 40 points requis, Alpine et Red Bull veulent donc le tester afin de convaincre la FIA qu’il a sa place en Formule 1. Les deux équipes vont d’ailleurs recevoir l’aide de McLaren. En effet, l’écurie britannique va offrir la possibilité à Colton Herta de piloter une de ses voitures à Barcelone dans les prochains jours. Toutes les parties seraient d’ores et déjà d’accord dans ce dossier et il ne manquerait plus que l’aval de la FIA.

Alpine va tester d’autres pilotes