Formule 1

F1 : Coup de tonnerre pour Pierre Gasly ?

Publié le 8 septembre 2022 à 17h35 par Thibault Morlain

Alors que la saison de Formule 1 est encore loin d’être terminée, les regards sont déjà tournés vers le prochain exercice. Et l’une des questions est de savoir à quoi ressemblera la grille en 2023. Ça a déjà commencé à bouger et cela ne devrait pas s’arrêter. Pierre Gasly est notamment au coeur des rumeurs. Mais alors que l’actuel pilote AlphaTauri était annoncé vers Alpine, la tendance aurait visiblement évolué.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’avenir de Pierre Gasly est au coeur des interrogations. Aujourd’hui chez AlphaTauri, le Français est sous contrat avec Red Bull. Et forcément, il était question d’un possible retour aux côtés de Max Verstappen. Finalement, Sergio Pérez a été prolongé, mettant ainsi un terme à cette idée. Ce n’est pas pour autant que l’avenir de Pierre Gasly a été réglé. En effet, ces dernières semaines, il a été énormément question d’une arrivée du côté de chez Alpine afin de former un duo 100% français avec Esteban Ocon. Compte tenu du futur départ de Fernando Alonso chez Aston Martin pour remplacer Sebastian Vettel, l’écurie française se cherche ainsi un nouveau pilote. Alors que celui-ci ne sera pas Oscar Piastri, qui va rejoindre McLaren, la piste menant à Pierre Gasly n’a cessé de prendre de l’ampleur. Mais voilà qu’un coup de froid a été évoqué dans ce dossier.

« Avec Pierre, nous avons une bonne relation »

Dernièrement, cela a ainsi énormément fait parler. Pierre Gasly va-t-il rejoindre ou non Alpine ? Esteban Ocon s’était même confié sur son possible futur coéquipier. Ainsi, le pilote Alpine avait expliqué à propos de Gasly : « Avec Pierre, nous avons une bonne relation. Il n’y a pas de problème, nous nous respectons et de mon côté, peu importe qui sera de mon côté, je suis sûr que l’équipe fera le meilleur choix possible et nous pourrons bien courir. Je pense que l’important pour moi est de guider l’équipe de la meilleure façon possible, de développer la voiture du mieux que nous pouvons. Et oui, avoir du respect entre les deux pilotes et une bonne ambiance, c’est le plus important ».

Tsunoda et la succession de Gasly

Du côté de chez AlphaTauri, c’est Yuki Tsunoda, coéquipier de Pierre Gasly, qui avait évoqué le dossier, se penchant notamment sur la succession du Français. « Prêt à diriger l’équipe ? Ce sera difficile. Pierre donne toujours des retours de qualité, même lorsque l'équipe est en difficulté. J'ai beaucoup appris de lui. Je ne m'attends pas à être immédiatement performant comme Pierre ou à donner un retour à l'équipe comme Pierre, mais j'apprends le plus possible de lui maintenant. Cependant, il y a encore beaucoup de place pour apprendre de lui. Pour le moment, nous voyons les choses de la même manière, en essayant de développer la voiture autant que possible afin d'être plus constants tout au long du week-end de course », avait alors expliqué le Japonais.

Ça se refroidit pour Gasly