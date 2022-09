Formule 1

F1 : Après l’affaire Piastri, McLaren se paie Alpine

Publié le 13 septembre 2022 à 14h35 par Hugo Chirossel

Ces dernières semaines, le dossier Oscar Piastri a fait beaucoup de bruit en Formule 1. Le CRB de la FIA a finalement donné raison à Mclaren et l’Australien sera aux côtés de Lando Norris la saison prochaine. L’occasion pour Zak Brown d’envoyer un petit tacle au directeur d'équipe chez Alpine, Otmar Szafnauer.

Après plusieurs semaines d’attente, le verdict est enfin tombé il y a quelques jours. Oscar Piastri, formé chez Alpine, rejoindra McLaren la saison prochaine. Le jeune australien remplacera son compatriote Daniel Ricciardo en 2023, aux côtés de Lando Norris. Le CRB (Contract Recognition Board) de la FIA a donné raison à l’écurie britannique, alors qu’Alpine voulait faire d’Oscar Piastri le successeur de Fernando Alonso. L’équipe française a longtemps pensé l’emporter dans ce dossier.

« Il a l’air un peu idiot »

Otmar Szafnauer a tenté de convaincre que son équipe était dans son droit. D’après Zak Brown, patron de McLaren, le directeur d'équipe d'Alpine a été « un peu idiot » dans ses déclarations. « Il a été très bruyant, mais nous n’avons vraiment rien commenté. Je pense qu’il valait mieux laisser les choses se dérouler et donner un peu de couleur par la suite. Si vous regardez tous les commentaires d’Otmar, il donnait un petit aperçu de ce que le CRB dirait et sa confiance, et maintenant je pense qu’il a l’air un peu idiot. C’est pourquoi il vaut mieux se taire, et nous pouvons en parler après coup quand il y a quelque chose de concret à dire », a-t-il déclaré, des propos rapportés par Nextgen-Auto .

« Il y avait beaucoup de bruit et de gesticulations du côté d’Otmar »

Zak Brown a poursuivi : « avant que les gens ne voient la décision du CRB, ils ne savaient pas, et nous avons délibérément gardé la bouche fermée. Maintenant que cette décision a été rendue en détail, ce qui s’est passé est clair. Nous avons vu qu’il y avait beaucoup de bruit et de gesticulations du côté d’Otmar, mais nous savions que la vérité finirait par éclater, et nous avions juste besoin de la voir sortir plutôt que de faire des commentaires. Je n’étais pas inconscient du tapage fait par Otmar en août et de certains messages que j’ai reçus des fans . »

« On ne pensait vraiment pas qu'il partirait »