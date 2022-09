Formule 1

F1 : Après Monza, Charles Leclerc fait une promesse pour Ferrari

Publié le 12 septembre 2022 à 15h35 par La rédaction

Bien que Ferrari ait semblé être le dindon de la farce à quelques reprises cette saison en raison de ses décisions stratégiques qui ne sont pas avérées payantes, la Scuderia a fait ce qu’il fallait à Monza lors de l’apparition de la Virtual Safety Car à la fin de la course selon Charles Leclerc qui a reconnu les erreurs de son écurie cette saison sans remettre la faute sur Ferrari cette fois-ci. Pour autant, Leclerc se serait bien vu terminer le Grand Prix par une bataille dans les règles de l’art avec Max Verstappen.

Depuis le début de la saison, Ferrari se trouve au coeur de montagnes russes. Alors qu’au tout début des championnats du monde tout semblait aller pour le mieux pour la Scuderia avec notamment la présence de ses deux pilotes sur les podiums de Grands Prix, à savoir Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr, des erreurs récurrentes lors de différents Grands Prix qui ont coûté de nombreux points à Ferrari dans le championnat des constructeurs et à Charles Leclerc qui fut un temps prétendant pour le titre de champion du monde et qui compte à présent 219 points lorsque le tenant du titre Max Verstappen en affiche 335.

Après les difficultés à Spa, Leclerc apprécie l’inversion de tendance chez Ferrari

Après de grandes difficultés rencontrées sur le circuit de Spa-Francorchamps lors du Grand Prix de Belgique le 28 août dernier, Charles Leclerc qui n’avait pas pu accrocher mieux qu’une sixième place, avoue être satisfait du retournement de situation et des performances de Ferrari aux Pays-Bas le 4 septembre et surtout à Monza à domicile dimanche après-midi. « Est-ce prometteur pour la suite ? Oui, exactement. Après Spa, je pense que nous étions assez inquiets. Nous étions très, très loin en qualifications mais aussi en rythme de course, par rapport à Red Bull. Je pense que ce week-end nous avons travaillé massivement, surtout en essais libres, en essayant de tester différentes directions pour cette voiture et c’était mieux ».

Leclerc reconnaît diverses erreur chez la Scuderia cette saison, mais pas à Monza

Le pilote monégasque, qui était amené à jouer les premiers rôles avec Max Verstappen dès les premières échéances de la saison, n’a pas pu autant gêner le champion du monde en titre qu’il le souhaitait. Et alors que Ferrari a souvent été la risée des observateurs pour des stratégies jugées inefficaces lors des moments clés des courses. Et alors que Charles Leclerc a pris la décision avec son équipe de s’arrêter lors de l’apparition de la Virtual Safety Car. Ce qui a pu potentiellement lui coûter la victoire. Mais du point de vue du pilote de Ferrari, ce n’était pas une mauvaise décision. « Si vous regardez notre saison dans son ensemble, c’est sûr qu’il y a eu des erreurs et que nous devons nous améliorer. Ce dimanche, était-ce une erreur claire de notre part ? Je ne le pense pas parce que c’était juste notre choix et en regardant en arrière, vous ne pouvez pas prédire quand la VSC (ndlr Virtual Safety Car) va se terminer. Si je ne m’étais pas arrêté, Max se serait arrêté, et il aurait eu le même problème que moi. Donc il n’y a rien à reprocher à personne. Juste un peu de malchance, et probablement un peu de manque de rythme aussi ».

