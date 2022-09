Formule 1

F1 : Leclerc, Ferrari... Verstappen se lâche après sa victoire

Publié le 11 septembre 2022 à 19h35 par La rédaction

Septième sur la grille de départ, Max Verstappen a encore une fois refait son retard pour s’imposer, ce dimanche lors du Grand Prix d’Italie. Le Néerlandais signe sa première victoire à Monza et sa cinquième consécutive. Un résultat forcément satisfaisant et qui lui permet également d’accentuer son avance au classement des pilotes.

Pour la cinquième fois d’affilée, Max Verstappen sort vainqueur. Cela fait désormais cinq courses consécutives que le Néerlandais s’impose, après son succès ce dimanche à Monza lors du Grand Prix d’Italie. Alors qu’il s’élançait de la septième position sur la grille de départ, Max Verstappen a rapidement refait son retard pour prendre le contrôle de cette course. Même si la fin de ce Grand Prix a été décevante puisqu’elle s’est conclue derrière la voiture de sécurité, Red Bull a semblé une nouvelle fois au-dessus de ses concurrents.

« On mérite la victoire »

« Nous étions les plus rapides sur tous les composés de pneus. On mérite la victoire, la voiture était vraiment très performante », a déclaré Max Verstappen après la course, rapporte L’Équipe . « Il a juste fallu gérer l'écart lors des derniers tours. C'est dommage de ne pas avoir pu reprendre la course, mais c'est une belle journée. Le début s'est bien passé, notamment à la chicane, j'ai pu rapidement remonter jusqu'à la deuxième place. Tout s'est bien passé avec les pneus, c'était vraiment agréable de piloter cette voiture dans ces conditions. J'ai enfin mon podium et ma victoire ici ! »

Charles Leclerc frustré

Alors qu’il avait obtenu la pole position après les qualifications, Charles Leclerc n’a pas pu faire mieux que deuxième. Le Monégasque espérait reproduire sa performance de 2019, où il s’était imposé sur les terres de Ferrari : « la fin de course a été frustrante, on n'aime pas finir comme ça. Ce qui est arrivé avant nous a conduit à la deuxième place, mais c'est dommage. J'espérais pouvoir gagner devant les tifosi, je suis déçu. On ne savait pas ce que Red Bull allait faire derrière nous, mais on a fait le choix de rentrer lors de la VSC. Je ne suis pas heureux de la course car on finit 2e. Notre rythme était solide mais pas suffisant pour gagner . »

« C'est un beau travail d'équipe »