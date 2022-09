Formule 1

F1 : Leclerc pousse un gros coup de gueule, Red Bull lui répond

Publié le 11 septembre 2022 à 20h35 par La rédaction

Parti de la septime place, Max Verstappen a encore une fois refait son retard pour s’imposer ce dimanche à Monza lors du Grand Prix d’Italie. La fin de ce dernier fait déjà beaucoup parler, puisqu’il s’est conclu derrière la voiture de sécurité, après l’abandon de Daniel Ricciardo. Que ce soit du côté de Ferrari ou de Red Bull, on regrette que la course se soit terminée de cette manière.

Pour la première fois de sa carrière, Max Verstappen est monté sur le podium de Monza. Le Néerlandais n’avait jamais réalisé cette performance lors du Grand Prix d’Italie, qu’il a même remporté ce dimanche. Alors qu’il partait de la 7e place sur la grille de départ, le pilote Red Bull a rapidement refait son retard pour prendre le contrôle de la course, même s’il a effectué les six derniers tours de ce GP derrière la voiture de sécurité. Après l’abandon de Daniel Ricciardo, la course n’a jamais pu réellement reprendre.

« On ne devrait pas terminer une course comme ça »

Une issue forcément frustrante pour Charles Leclerc, deuxième à ce moment-là et qui avait obtenu la pole position après les qualifications : « c’était frustrant, on ne devrait pas terminer une course comme ça. On était deuxième à ce moment-là, c’est ce qu’il s’est passé avant qui nous a mis deuxième, mais c’est dommage. J’espérais pouvoir gagner devant les tifosis aujourd’hui, mais je n’ai pas pu », a-t-il confié. « On termine deuxième donc je ne suis pas super heureux de la course, mais on va travailler là-dessus. Je pense que notre rythme était assez solide aujourd’hui, mais ce n’était pas suffisant. Merci à tout le monde pour le soutien, c’était incroyable d’être ici à Monza . »

« On est allé à l'inverse du principe de course »

Christian Horner partage l’avis de Charles Leclerc, même si cette situation a permis à Max Verstappen de vivre une fin de course plutôt tranquille : « c'est merveilleux de gagner une course mais on a volé un finish pour le public parce qu'on n'avait pas le temps de finir la course. On est allé à l'inverse du principe de course sans voiture de sécurité. Elle n'a pas pris la bonne voiture dans son sillage, elle s'est mise devant Russell. Les teams managers doivent discuter de ça avec la FIA. On a une réunion avec la FIA donc je pense qu'on en parlera parce qu'on voulait gagner cette course dans les meilleures conditions », a confié le patron de Red Bull au micro de Canal+ .

« Il y avait suffisamment de temps pour relancer la course »