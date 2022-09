Formule 1

Leclerc, Verstappen... La terrible annonce de George Russell

Publié le 11 septembre 2022 à 07h35 par Pierrick Levallet

Lors des qualifications ce samedi, Charles Leclerc a signé la pole position. Il sera suivi par George Russell, deuxième sur la grille après les nombreuses pénalités. Cependant, le pilote de Mercedes ne se voit pas être en mesure de se battre pour une victoire ce dimanche à Monza au vu du rythme affiché par l’écurie allemande en qualifications.

Ce dimanche, les pilotes se donneront rendez-vous sur la piste de Monza pour le Grand Prix d’Italie. Leader du classement des pilotes, Max Verstappen devra sortir le grand jeu s’il veut décrocher une nouvelle victoire. Le Néerlandais, pénalisé, devra purger une sanction de cinq places et partira donc hors du top 5 malgré sa deuxième place aux qualifications. C’est George Russell qui va en profiter. Cinquième meilleur temps, le Britannique se retrouve propulsé en première ligne derrière Charles Leclerc suite aux pénalités de Max Verstappen et Sergio Pérez.

Russell n’est pas satisfait des qualifications

Malgré tout, le pilote de Mercedes estime que les qualifications n’étaient pas vraiment bonnes pour l’écurie allemande. « Je pense que la séance n’a pas été bonne pour être honnête. La Q1 a très bien commencé, à quelques dixièmes de Ferrari et je pensais que c’était là où nous allions être, trois ou quatre dixièmes de retard, donc être à 1,4 seconde, c’est un peu le bordel. Je suis content que Lando ou Fernando ne nous aient pas passés parce que c’était la lutte pour la deuxième place qui se jouait pour demain » explique-t-il dans des propos rapportés par NextGen Auto .

« Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes »

George Russell estime que l’écurie allemande doit se focaliser sur elle-même pour progresser et avoir un rythme satisfaisant : « Je ne suis pas trop déçu mais pour notre apprentissage global, c’est un peu dommage que nous soyons si loin du rythme. Je pense que nous devons nous concentrer sur nous-mêmes pour être honnête. Nous l’avons vu la semaine dernière et à Budapest, si nous nous concentrons sur des voitures qui sont finalement plus rapides que nous, nous finissons par compromettre notre résultat global. »

« Leclerc et Verstappen sont beaucoup plus rapides que nous »