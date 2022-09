Formule 1

F1 : Lewis Hamilton confirme son incroyable objectif

Dans une saison où pas grand chose ne va, Lewis Hamilton est toujours en quête de sa première victoire. Pour autant, le pilote Mercedes reste optimiste pour l’avenir et a toujours en ligne de mire un huitième titre de champion du monde, même si Max Verstappen et Red Bull dominent les débats.

Sans aucun doute, Lewis Hamilton vit la saison la plus difficile de sa carrière. Après avoir perdu son titre de champion du monde au profit de Max Verstappen lors du dernier Grand Prix de la saison dernière, le pilote Mercedes a dû digérer. Avec les changements instaurés par la FIA, Hamilton n’a jamais été en mesure de se mêler à la lutte pour le titre. A l’heure actuelle, l’Anglais n’a toujours pas remporté la moindre course.

Alors que Max Verstappen semble intouchable, le record que Lewis Hamilton souhaite établir paraît désormais difficile. « Nous devons être réalistes, cette Red Bull est presque imbattable », regrettait Lewis Hamilton après le Grand Prix de Monza.

De quoi anéantir les espoirs d’un huitième titre de champion du monde qui serait historique ? Ce n’est pas la tendance. « C'est un beau défi ! Il me faut pour cela remporter un championnat du monde supplémentaire. Mais vous savez, à chaque fois que débute une saison, je l'aborde de la même manière, avec la même envie de gagner. C’est toujours comme la première fois, car ce que vous ressentez lorsque vous devenez champion est vraiment spécial et unique. Mais oui, l'idée qu'aucun pilote dans l'histoire n'a jamais atteint un huitième titre... vous voulez forcément tenter d'y parvenir, c'est certain », a lancé le pilote anglais dans des propos relayés par GP Fans .

P19 ➡️ P5. Great result, especially given how much of a struggle it was at the start. Thanks always to the team, feels good to bring home some points 🇮🇹🏁~ pic.twitter.com/wk5RraMIc3