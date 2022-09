Formule 1

F1 : Après la polémique à Monza, Carlos Sainz donne une solution

Publié le 14 septembre 2022 à 22h35 par Jules Kutos-Bertin

4ème du Grand Prix de Monza dimanche dernier, Carlos Sainz Jr est, comme tout le monde ou presque, frustré de l’issue de cette course. L’Espagnol estime que la voiture de Daniel Ricciardo aurait dû être retirée plus vite, lui qui est persuadé qu’il aurait fini sur le podium, devant George Russell.

Dimanche dernier, lors du Grand Prix de Monza, la décision de la FIA a plus fait parler que la victoire de Max Verstappen. Même si le leader du championnat du monde a remporté les cinq dernières courses, la fin de ce Grand Prix d’Italie sous safety car a pris le dessus et a créé une petite polémique. Au-delà de George Russell qui a fait savoir son mécontentement, Carlos Sainz Jr était lui aussi frustré par cette décision.

« Nous devons nous améliorer en tant que sport »

« Pour moi, le juste compromis n’est pas d’avoir à attendre pendant cinq ou six tours pour enlever une voiture de la piste. Pour moi, nous sommes trop lents pour dégager une F1. Je ne sais pas si le directeur de course aurait pu faire plus », estime Sainz dans des propos relayés par Nextgen Auto . « Il aurait fallu sortir la voiture de sécurité plus tôt déjà. Pour moi, toute la procédure a été lente et nous devons nous améliorer en tant que sport. Le drapeau rouge ? Oui, c’est mieux pour le spectacle mais le bon compromis serait de trouver des moyens de déplacer plus rapidement les F1 arrêtées hors de la piste », ajoute le pilote espagnol.

Sainz persuadé qu’il aurait fini sur le podium