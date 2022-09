Formule 1

F1 : Vers une incroyable révolution pour la Formule 1 ?

Publié le 13 septembre 2022 à 21h35 par Jules Kutos-Bertin

Alors que l’arrivée sous safety car du Grand Prix de Monza fait encore parler d’elle, Stefano Domenicali, le patron de la Formule 1, entend apporter quelques changements. Le dirigeant italien pense à donner des points lors des séances d’essais libres, une nouveauté qui n’arrivera qu’en cas de bonne relation avec la FIA.

Ces derniers jours, la Formule 1 fait parler d’elle, mais pas de bonne manière. Lors du Grand Prix de Monza, la course s’est terminée sous safety car suite à l’incident concernant Daniel Ricciardo. Une déception immense pour tous les pilotes, surtout Charles Leclerc qui espérait se battre avec Max Verstappen pour la victoire finale. A l’issue de ce Grand Prix, le Monégasque est monté au créneau pour revenir sur les décisions prises par la FIA.

Charles Leclerc frustré

« C’était frustrant, on ne devrait pas terminer une course comme ça. On était deuxième à ce moment-là, c’est ce qu’il s’est passé avant qui nous a mis deuxième, mais c’est dommage. J’espérais pouvoir gagner devant les tifosis aujourd’hui, mais je n’ai pas pu », a-t-il confié. « On termine deuxième donc je ne suis pas super heureux de la course, mais on va travailler là-dessus. Je pense que notre rythme était assez solide aujourd’hui, mais ce n’était pas suffisant. Merci à tout le monde pour le soutien, c’était incroyable d’être ici à Monza », a reconnu Charles Leclerc, dépité par l’issue de cette course.

Des changements attendus ?

Au-delà de cette arrivée sous safety car qui fait débat, Stefano Domenicali, le patron de la Formule 1, pense déjà à la suite. Après avoir instauré les courses sprint, le dirigeant italien a une nouvelle idée : des sessions d’essais libres avec des points. Pour le moment, ces séances ne servent qu’à tester les voitures sur le circuit, à régler les derniers détails. Ce qui pourrait bientôt changer…

🔴 Stefano Domenicali veut que la #F1 explore de nouvelles idées de format de GP ! 👉 Points en Essais Libres, retour de la qualif' en un tour, grille inversée..."Nous avons l'obligation d'essayer" affirme le boss de la F1.(🗞️ @Corriere) pic.twitter.com/mqbVo56GLi — Off Track (@OffTrack_FR) September 13, 2022

