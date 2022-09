Formule 1

Incroyables révélations sur la victoire de Verstappen à Monza

Publié le 13 septembre 2022 à 09h35 par La rédaction

Le week-end dernier, Max Verstappen a enchaîné un cinquième succès consécutif lors du Grand Prix d’Italie. Le Néerlandais a d’ores et déjà remporté 11 courses depuis le début de la saison et creuse un peu plus l’écart au classement des pilotes. Il s’est d’ailleurs confié sur sa victoire à Monza dimanche et a révélé qu’il avait reçu pour consigne de faire l’inverse de Charles Leclerc sous régime de voiture de sécurité virtuelle.

Après 11 victoires et 13 podiums depuis le début de la saison, Max Verstappen se rapproche de plus en plus de son deuxième titre de champion du monde. Le Néerlandais a enchaîné une cinquième victoire consécutive ce dimanche à Monza, lors du Grand Prix d’Italie. Le pilote Red Bull s’est imposé devant Charles Leclerc et George Russell, dans une fin de Grand Prix plutôt calme. Après l’abandon de Daniel Ricciardo, la course s’est terminée derrière la voiture de sécurité. Quand bien même, il compte désormais 335 points au classement des pilotes, contre 219 pour le Monégasque, deuxième.

« Ils m’ont dit de faire l’opposé de Charles »

Ferrari a tenté une stratégie à deux arrêts à Monza. La Scuderia a décidé de faire passer Charles Leclerc aux stands sous régime de voiture de sécurité virtuelle, tandis que Max Verstappen est quant à lui resté en piste. « Oui, ils m’ont dit de faire l’opposé de Charles, donc ça aurait pu aller dans les deux sens, je suppose », a confié le Néerlandais, rapporte Nextgen-Auto . Il a également salué les réglages concernant l’appui aérodynamique de sa voiture effectués par son écurie : « oui. Je veux dire, en course, il faisait très chaud et nous pouvions vraiment prendre soin de nos pneus avec ça. Bien sûr, ça m’a beaucoup aidé d’avoir fait un excellent premier tour, et j’ai pu effacer la plupart des voitures avant qu’elles ne se retrouvent dans, disons, un train DRS. Et, oui, à partir de là, les deux composés se sentaient bien et j’ai pu prolonger un peu le premier relais. Et même sur les mediums, tout a très bien fonctionné . »

« Je pense que tout le monde veut finir sous le drapeau vert »

Max Verstappen a également donné sa version des événements qui ont tant fait parler à l’issue du Grand Prix d’Italie. Après l’abandon de Daniel Ricciardo, la course s’est terminée derrière la voiture de sécurité. « Ce que j’ai compris, c’est que la voiture de Daniel était coincée avec une vitesse enclenchée et que c’est pour ça que ça a pris tant de temps. Parce que, bien sûr, quand la voiture est garée là, il n’y a pas d’espace dans lequel on peut la pousser, comparé à d’autres endroits. Et c’est pourquoi la grue a dû venir. Et c’est pourquoi je suppose qu’ils ont manqué de temps. Donc, c’était très malchanceux. Normalement, je pense que tout le monde veut finir sous le drapeau vert. Mais oui, malheureusement, nous étions juste à court de tours . »

